مقتل صالح العاروري بعد عملية تفجير بالضاحية الجنوبية في بيروت

قتل صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس بقضف منسوب لإسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت وفقا لعدد من المصادر الإعلامية اللبنانية والفلسطينية.

وشهدت لبنان اليوم الثلاثاء، انفجارا ضخما وقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وقال الصحافي اللبناني علي هاشم بمقتل شخصية فلسطينية بارزة في جنوب لبنان، وهو نفس الأمر الذي أكدته وكالة رويترز

ووفقا للتقارير فإن الحديث يدور عن عملية اغتيال مركزة باستخدام تفجير سيارة ، وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن طائرة مسيرة إسرائيلية هاجمت مكتب حماس. في حين أكدت رويترز عن اغتيال مسؤول فلسطيني كبير بعملية الاغتيال

من جهته كشف موقع رؤيا بوقت سابق، بسماع دوي انفجار في الضاحية الجنوبية للعاصمة، فيما ذكر الدفاع المدني اللبناني، أن كوادره هرعت إلى مكان الحدث في منطقة معوض بالضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد سبب الانفجار حتى الآن.