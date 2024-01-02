من هو صالح العاروي القيادي في حماس الذي قتل بغارة نفذتها طائرة مسيرة بالضاحية الجنوبية في بيروت؟

صالح العاروري اغتيل مساء اليوم بغارة منسوبة لإسرائيل استهدفت مكتبه في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت

قتل مساء اليوم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في غارة منسوبة لإسرائيل باستخدام طائرة مسيرة استهدفت مكتبه في الضاحية الجنوبية في بيروت، والتي أدت الى مقتله مع عدد من مرافقيه.

والعاروري هو قيادي سياسي وعسكري فلسطيني من مواليد قرية بني زيد الشرقية قضاء رام الله، يشغل منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأحد مؤسسي جناحها العسكري "كتائب القسام".

أُطلق عليه اسم "مهندس وحدة الساحات" أو "الرجل الاستراتيجي"، ساهم بتأسيس كتائب القسام في الضفة الغربية وتزويدها بالسلاح والعتاد.

أُعتُقل لأكثر من 18 سنة في السجون الإسرائيلية حتى ترحيله إلى سوريا عام 2010، وتنقّل العاروري لسنوات عدّة بين سوريا وتركيا وقطر وماليزيا حتى استقر في الضاحية الجنوبية في لبنان.

تتهمه إسرائيل بإدارة العمليات العسكرية لحماس وتمويلها في الضفة الغربية حتى أصبح المطلوب رقم "1" لديها ،وضعت الولايات المتحدة مكافأة بقيمة 5 مليون دولار أمريكي مقابل الإدلاء بمعلومات عنه

تصاعدت التهديدات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة باغتياله كان آخرها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن العاروري سيدفع الثمن ،ورد العاروري على تهديدات نتنياهو بنشر صورة له بالبزة العسكرية حاملًا سلاحه ومتحدّيًا اياه