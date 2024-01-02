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  • من هو صالح العاروي القيادي في حماس الذي قتل بغارة نفذتها طائرة مسيرة بالضاحية الجنوبية في بيروت؟

من هو صالح العاروي القيادي في حماس الذي قتل بغارة نفذتها طائرة مسيرة بالضاحية الجنوبية في بيروت؟

سعيد محاجنةSaid Mahajneh-مراسل قناة i24NEWS باللغة العربية
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أرشيف – في هذه الصورة التي نشرها مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله في 25 أكتوبر 2023، يلتقي زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله، على اليمين، مع زياد النخلة، رئيس حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في الوسط، ونائب رئيس حركة حماس، صالح العاروري في بيروت
أرشيف – في هذه الصورة التي نشرها مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله في 25 أكتوبر 2023، يلتقي زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله، على اليمين، مع زياد النخلة، رئيس حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في الوسط، ونائب رئيس حركة حماس، صالح العاروري في بيروتHezbollah Media Relations Office, via AP, File

صالح العاروري اغتيل مساء اليوم بغارة منسوبة لإسرائيل استهدفت مكتبه في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت

قتل مساء اليوم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في غارة منسوبة لإسرائيل باستخدام طائرة مسيرة استهدفت مكتبه في الضاحية الجنوبية في بيروت، والتي أدت الى مقتله مع عدد من مرافقيه. 

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والعاروري هو قيادي سياسي وعسكري فلسطيني من مواليد قرية بني زيد الشرقية قضاء رام الله، يشغل منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأحد مؤسسي جناحها العسكري "كتائب القسام". 

أُطلق عليه اسم "مهندس وحدة الساحات" أو "الرجل الاستراتيجي"، ساهم بتأسيس كتائب القسام في الضفة الغربية وتزويدها بالسلاح والعتاد. 

أُعتُقل لأكثر من 18 سنة في السجون الإسرائيلية حتى ترحيله إلى سوريا عام 2010، وتنقّل العاروري لسنوات عدّة بين سوريا وتركيا وقطر وماليزيا حتى استقر في الضاحية الجنوبية في لبنان. 

تتهمه إسرائيل بإدارة العمليات العسكرية لحماس وتمويلها في الضفة الغربية حتى أصبح المطلوب رقم "1" لديها ،وضعت الولايات المتحدة مكافأة بقيمة 5 مليون دولار أمريكي مقابل الإدلاء بمعلومات عنه 

تصاعدت التهديدات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة باغتياله كان آخرها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن العاروري سيدفع الثمن ،ورد العاروري على تهديدات نتنياهو بنشر صورة له بالبزة العسكرية حاملًا سلاحه ومتحدّيًا اياه 

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