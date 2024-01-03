تقرير: مصر لن تنضم الى التحالف الدولي ضد الحوثيين

يأتي هذا رغم التصعيد في الحرب ضد الحوثيين ومواصلة الحوثيين استهداف السفن في البحر الأحمر

تطرق مصدر مصري لصحيفة "العربي الجديد" لموقف بلاده من التحالف الدولي لحماية المياه في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين وقال بأن مصر لا زالت "غير معنية بالمشاركة في التحالف"، يأتي هذا الموقف رغم ارتفاع حدة التصعيد والذي يأتي بعد استهداف الولايات المتحدة لثلاثة زوارق للحوثيين ومقتل 10 مسلحين منهم.

ووفقا للمصدر :"مصر تفضل الحفاظ على موقف متوازن يتيح لها التواصل مع جميع الأطراف وقت الحرب، لضمان عدم توسعها الإقليمي".

وعلى صعيد متصل أعلن الجيش الأمريكي مساء الثلاثاء أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين تجاه سفن الشحن التي كانت تبحر في البحر الأحمر، وأكد الجيش الأمريكي أن الصاروخين الذين اطلقهما الحوثيون سقطا في الماء دون أن يسفر الهجوم عن إصابات وأضرار.

هذا وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى "سنتكوم" أن هذا هو الهجوم الـ24 الذي يستهدف سفنا تجارية في البحر الأحمر منذ منتصف تشرين ثاني/نوفمبر، وأن الجماعة المسلحة أطلقت الصاروخين الباليستيين المضادين للسفن تجاه منطقة تقع في جنوب البحر الأحمر كانت تبحر فيها العديد من السفن التجارية.