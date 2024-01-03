شبكة i24NEWS تعلن عن إطلاق قناتها باللغة العبرية

كما سيتم إطلاق موقع إلكتروني مصاحب باللغة العبرية، لينضم إلى الشبكة الحالية باللغات الإنجليزية والفرنسية

أعلنت شبكة i24NEWS عن إطلاق قناة جديدة باللغة العبرية ستبث من إسرائيل. القناة الجديدة ستنضم الى قنوات المجموعة بالانجليزية، الفرنسية، العربية وستقدم للمشاهدين في إسرائيل تحديثات إخبارية وتقارير متواصلة الى جانب محتوى متنوع على مدار سبعة أيام في الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة يوميا. القرار بإطلاق i24NEWS باللغة العبرية يأتي بعد فترة متواصلة من بحث السوق والتطوير، والتي ستعتمد عليها القناة الجديدة التي ستتناسب مع الجمهور الإسرائيلي. i24NEWS بالعبرية قناة تجارية تعتمد على الإعلانات ، وستكون متاحة مجانا في كافة منصات الـ OTTوالديغتال في إسرائيل.

i24NEWS

تم تعيين يسرائيل تويتو، الذي شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي للقناة الإسرائيلية "أخبار 13" ، مديرًا ورئيسًا لتحرير i24NEWS باللغة العبرية. بدأ يسرئيل تويتو حياته المهنية في مجال الإعلام في القناة الإسرائيلية "أخبار 10"، حيث عمل هناك كمحرر أول في مجموعة متنوعة من البرامج، وتقدم حتى وصل الى منصب محرر نشرة الأخبار المركزية. وفي عام 2018، تم تعيين تويتو نائبًا للمسوؤل عن المحتوى في "أخبار 13" وقاد عملية الدمج مع "ريشيت"، وفي عام 2019 تم تعيينه مديرًا تنفيذيًا لشركة أخبار "قناة "13 والتي ترأسها لمدة عامين تقريبًا، والتي شملت تغطية فترة انتشار وباء كورونا وأربعة حملات انتخابية.

وبدأت i24NEWS عملية تجنيد صحافيين، مقدمين، محررين، مختصين بالمحتوى ومنتجين للقناة العربية، وتجنيد صحافيين ومحررين للموقع الذي سيرافق القناة، وأيضا مصورين، ومحرري الفيديو ومختصين بالجرافيك والمختصين بإنتاج المغلف التشغيلي.

تقوم شبكة i24NEWS هذه الأيام بتوسيع مجمع البث في ميناء يافا وبناء استوديو رابع ستستخدمه القناة الجديدة. وسيتضمن الاستوديو الجديد تقنيات بث متقدمة ووسائل بصرية مبتكرة ستمنح المشاهد تجربة مشاهدة فريدة من نوعها.

تم إطلاق شبكة i24NEWS في تموز/يوليو 2013. مع ثلاثة قنوات إخبارية دولية بثلاث لغات: الإنجليزية والفرنسية والعربية، وتبث القنوات الأخبار التي تركز على إسرائيل والشرق الأوسط والأحداث الإخبارية الكبرى من جميع أنحاء العالم. تقع استوديوهات القناة الرئيسية في ميناء يافا. وعلى مر السنين، افتتحت القناة استوديوهات ونقاط بث إضافية. قنوات i24NEWS باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية متاحة حاليًا للمشاهدة على جميع المنصات الرائدة في إسرائيل. منذ اندلاع الحرب في إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر تركز تغطية قنوات i24NEWS على أحداث الحرب. يقوم فريق i24NEWS الإخباري في الاستوديو، إلى جانب كبار المعلقين وبالاشتراك مع المراسلين من شمال إلى جنوب إسرائيل، بنقل كل التحديثات حول تطورات الحرب إلى المشاهدين في جميع أنحاء العالم. اليوم، قنوات i24NEWS متاحة للمشاهدة لحوالي مليار أسرة.