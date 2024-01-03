تقرير لبناني: هكذا اغتيل العاروري ورجاله في الضاحية الجنوبية

اغتيال صالح العاروري يتصدر عناوين الصحف العربية والدولية في أنحاء العالم

توتر في لبنان بعد يوم من اغتيال الرقم 2 في حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية في بيروت معقل حزب الله. ونسبت تقارير لبنانية وعربية وعالمية عملية الاغتيال الى إسرائيل والتي لم تعلن حتى الآن عن تحمل المسؤولية عن العملية.

ووفقا للتقرير الصادر في صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية، اغتيل العاروري لدى خروجه من مكتبه في بيروت، حيث اصيب مباشرة من صاروخ أطلق نحو، في حين أصاب صاروخ آخر مكتبه، وتكشف الصور المنشورة من موقع العملية سيارة محترقة الى جانب المبنى الذي تضرر من الاستهداف. وسوية مع العاروري قتل سبعة آخرين من حركة حماس بينهما قياديان وهما سمير فندي وعزام الأقرع.

وتصدرت صورة العاروري الصفحة الرئيسية لصحيفة الأخبار اللبنانية وكتب فوقها "قبل ساعات من احياء حزب الله ذكرى مرور عام على اغتيال قائد فيلق قدس السابق قاسم سليماني، قررت إسرائيل اختراق قواعد المواجهة مع لبنان وتجاوزت الخطوط الحمراء التي وضعها حزب الله قبل أشهر". ورد حزب الله أمس على الهجوم وقال إنه سيكون رد على اغتيال العاروري وأن الإصبع على الزناد.

كما عقبت حماس اليوم على الاغتيال وقالوا إن "جميع الامكانيات مفتوحة بعد اغتيال العاروري". بعد 89 يوما من القتال يبدو أن التنظيم سيواجه صعوبة بخلق رد كبير من قطاع غزة، لكنه من الممكن ان يصدر عن رد كهذا من لبنان. واعلن اليوم عن إضراب عام في الضفة الغربية واغلقت جميع المصالح التجارية ونظم عدد من المظاهرات.