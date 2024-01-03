ايران : ارتفاع عدد القتلى في انفجارات كرمان قرب مقبرة سليماني التي وقعت بذكرى مقتله الى 103 شخصا
افادت وسائل اعلامية ايرانية عن مقتل أكثر من 50 شخصا واصيب 50 آخرين في انفجارين قرب مقبرة سليماني في يوم ذكرى مقتله
أفاد التلفزيون الايراني ان عدد القتلى في التفجيرين في كرمان قرب مقبرة سليماني ارتفع الى 103 قتيلا، واصابة 181 جريحا حيث وقع الانفجار جراء عبوتين ناسفتين على الطريق المؤدية الى المقبرة. وذكرت وكالة مهر الايرانية أن الانفجار الثاني وكالة مهر الإيرانية استهدف قوى أمنية على بعد كلم من قبر سليماني
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وكانت وسائل إعلامية ايرانية رسمية ذكرت ان الانفجار الذي وقع بالقرب من مقبرة مدينة كرمان الجنوبية وفي الطريق المؤدي اليها كان خلال مراسم لإحياء ذكرى مقتل القائد الايراني البارز قاسم سليماني عام 2020 في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية على مطار بغداد.
وقالت السلطات المحلية في مدينة كرمان الايرانية أن الانفجاران الذي وقعا ناتجان عن هجوم إرهابي من خلال زرع قنابل.
وسمع دوي الانفجارين اللذين تم توثيقهما إعلاميا بفارق دقائق معدودة، بينما تجمعت الحشود لإقامة مراسم إحياء ذكرى سليماني وبحسب تقرير لوكالة تسنيم للأنباء، فإن الانفجارات تمت بواسطة حقيبتين مفخختين تم تفجيرهما عن بعد.
هذه التفجيرات التي لم تعلن أي جهة مسؤولية عنها، تأتي بالوقت الذي يسود فيه التوتر المنطقة على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة واغتيال نائب قائد حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية.
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