نصر الله يحذر إسرائيل: الحرب إذا اندلعت ستكون بلا ضوابط ولا حدود

قال نصر الله إن "حزب الله جاهز للحرب. هجوم إسرائيل على بيروت أمر خطير، نحن لسنا خائفين من الحرب ونحن مستعدون لها. الحرب معنا ستكون مكلفة، إذا بدأت إسرائيل حربا مع لبنان - قتالنا سيكون بلا حدود وسقوف و

في خطابه الطويل الأربعاء، والذي اشتمل على عدة محاور اتهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتيال صالح العاروري وهدد بالرد عليها واصفا إياها بـ "العدوان الإسرائيلي الفاضح". وتوقف نصر الله عند مناقب نائب رئيس مكتب حماس صالح العاروي ووصفه بـ "القائد الجهادي العظيم الذي أفنى شبابه في الجهاد والمقاومة".

وأشاد نصر الله بما اعتبره "إنجازات للمقاومة على الحدود الشمالية منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الثاني والتي دفعت في سبيلها الأرواح وفق تعبيره. وقال نصر الله إن "حزب الله جاهز للحرب. هجوم إسرائيل على بيروت أمر خطير، نحن لسنا خائفين من الحرب ونحن مستعدون لها. الحرب معنا ستكون مكلفة، إذا بدأت إسرائيل حربا مع لبنان - قتالنا سيكون بلا حدود وسقوف وقواعد وضوابط، وستأسف إسرائيل على دخولها الحرب".

وحول الحرب في قطاع غزة، قال أمن عام حزب الله إنه قبل بدء "عملية طوفان الأقصى" كانت القضية الفلسطينية "في طريقها للنسيان". وأكد أن الشعب الفلسطيني "لا يمكنه أن ينسى أرضه" أو هذه القضية، وأضاف أن العملية "أضرت بصورة إسرائيل في العالم". كما ألقى نصر الله باللوم على إسرائيل وادعى أن "الهدف الرئيسي للعدوان الإسرائيلي هو تهجير سكان قطاع غزة"، بينما هي لم تحقق أيا من أهدافها وفق زعمه.

وتطرق نصر الله إلى الانفجارات التي وقعت اليوم بمحيط مرقد قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، وتسببت بمقتل أكثر من مائة شخص، حيث قال "إنهم شهداء استشهدوا بنفس الطريقة والهدف الذي قاده سليماني". ووفقا له، تعاون أفراد فيلق القدس بقيادة سليماني مع نشطاء حماس. وأضاف: "إن الإنجازات في غزة هي نتيجة عقدين من العمل، وكان سليماني وفيلق القدس معهم. سليماني حاضر بقوة في هذه الحملة، وما نراه اليوم هي ثمار قائد الجهاد العظيم هذا".

وأكد نصر الله أنه سيتوقف عند عدد من النقاط ويسهب في تفصيلها في خطابه القادم المتوقع الجمعة.