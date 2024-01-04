تقرير: التحقيق جار في لبنان باغتيال العاروري لاكتشاف الخروقات الأمنية

لم تحدد السلطات اللبنانية التي تحقق في الحادث ما إذا كانت الغارة الجوية قد نفذت بواسطة طائرة حربية أو طائرة بدون طيار، حيث تم إطلاق صاروخين على الأقل على الهدف.

حذر حزب الله نائب حماس صالح العاروي الذي استهدف بغارة جوية قبل وقت قصير من تصفيته في بيروت هذا الأسبوع من أن إسرائيل تراقب كل تحركاته، حسبما ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية.

وبحسب التقرير، فإن الشقة التي تم استهداف العاروري فيها كانت بمثابة مكتب لحركة حماس، وتم إخلاؤها بعد 7 أكتوبر. وأعيد استخدامها لأول مرة يوم الثلاثاء، يوم الاغتيال.

وبحسب ما ورد، لم تحدد السلطات اللبنانية التي تحقق في الحادث ما إذا كانت الغارة الجوية قد نفذت بواسطة طائرة حربية أو طائرة بدون طيار، حيث تم إطلاق صاروخين على الأقل على الهدف. وقبل الضربة، تم رصد طائرات مقاتلة فوق البحر وبيروت.

ويضيف التقرير: "قالت المصادر إن ثلاثة ثقوب ظهرت في سقف المبنى، وأن الصواريخ كانت صغيرة الحجم، لكنها كانت تحمل رأسا حربيا متفجرا يحتوي على مواد شديدة الانفجار، ولم تكن من النوع الذي يستخدم لهدم المبنى، بل لقتل من فيه".

Mohammad Austaz/Hamas Media Office via AP

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد وجه تهديدا صريحا للعاروري على إثر الهجوم المفاجئ الذي نفذته حماس ضد بلدات الغلاف الحدودية في السابع من أكتوبر وهو ما ترتب عليه نتائج كارثية خلفت 1200 قتيل ونحو 240 مختطف لا يزال 120 منهم رهن الأسر في غزة.