حركة النجباء تؤكد مقتل "أبو تقوى السعيدي" بقصف أمريكي في بغداد

أفادت قناة العربية نقلاً عن مصادر في الشرطة والرعاية الصحية أن غارة بطائرة بدون طيار أصابت مقراً لحركة مدعومة من إيران في شرق بغداد، مما أسفر عن مقتل اثنين من أعضائها. ويقال إن خمسة آخرين أصيبوا في الحادث.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .