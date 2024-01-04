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حركة النجباء تؤكد مقتل "أبو تقوى السعيدي" بقصف أمريكي في بغداد

i24NEWS
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قوات الأمن العراقية تقف على أهبة الاستعداد أثناء تفتيش سائقي السيارات الذين يدخلون المنطقة الخضراء في بغداد، العراق.
قوات الأمن العراقية تقف على أهبة الاستعداد أثناء تفتيش سائقي السيارات الذين يدخلون المنطقة الخضراء في بغداد، العراق.(AP Photo/Hadi Mizban)

وجاء في وقت لاحق أنه تم القضاء على "أبو تقوى الصعيدي القيادي الكبير في تنظيم الحشد الشعبي الذي تم القضاء بالغارة الجوية. وهو أيضًا أحد كبار أعضاء حركة النجباء الموالية لإيران

أفادت قناة العربية نقلاً عن مصادر في الشرطة والرعاية الصحية أن غارة بطائرة بدون طيار أصابت مقراً لحركة مدعومة من إيران في شرق بغداد، مما أسفر عن مقتل اثنين من أعضائها. ويقال إن خمسة آخرين أصيبوا في الحادث.

https://twitter.com/i/web/status/1742857681524629940

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وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن الجماعة المعنية هي الحشد الشعبي، المعروف أيضًا باسم قوات الحشد الشعبي. ويُزعم أيضًا أن أعضاء الجماعة المسلحة الذين تمت تصفيتهم من المجموعة كانوا من كبار أعضائها. وجاء في وقت لاحق أنه تم القضاء على "أبو تقوى السعيدي القيادي الكبير في تنظيم الحشد الشعبي الذي تم القضاء بالغارة الجوية. وهو أيضًا أحد كبار أعضاء ميليشيا النجباء الموالية لإيران.

https://twitter.com/i/web/status/1742841399093989477

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وكان مراسل العربية قد أفاد بمقتل علي أبو سجاد مسؤول الدعم اللوجستي في حركة النجباء في الغارة ببغداد.

تتأثرالمنطقة أمنيا تبعا لما يُعرف بـ"وحدة الساحات" تضامنا مع حركة حماس في قطاع غزة وأعلنت الحركات المسلحة عن نيتها استهداف قواعد أمريكية للضغط باتجاه وقف إطلاق النار في غزة.

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