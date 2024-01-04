تنظيم"داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجمات في كرمان بإيران والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 100 شخص

أعلن تنظيم "داعش" عبر تطبيق "تيليغرام" مسؤوليته عن هجمات كرمان والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 100 شخص وإصابة العشرات في مراسم أقيمت في إيران لإحياء ذكرى القائد العسكري قاسم سليماني الذي قتل بطائرة أمريكية مسيرة في 2020.

وكان مصدر مطلع قد كشف أن أحد التفجيرات في مقبرة كرمان بإيران كان عملاً انتحارياً، مرجحاً أن يكون الانفجار الآخر أيضاً قد نفذ بنفس الطريقة.

يأتي ذلك بينما أشارت التحقيقات في مكان الحادث في الساعات الأولى من الانفجار إلى وجود عملية تفجير باستخدام عبوات ناسفة.