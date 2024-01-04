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  • تنظيم"داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجمات في كرمان بإيران والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 100 شخص

تنظيم"داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجمات في كرمان بإيران والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 100 شخص

يأتي ذلك بينما أشارت التحقيقات في مكان الحادث في الساعات الأولى من الانفجار إلى وجود عملية تفجير باستخدام عبوات ناسفة.

i24NEWS
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فتاة إيرانية تحمل صورة للجنرال الحرس الثوري قاسم سليماني، الذي قُتل في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار عام 2020 في العراق، خلال حفل إحياء ذكرى وفاته، في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، إيران، الأربعاء ، 3 يناير 2024.
فتاة إيرانية تحمل صورة للجنرال الحرس الثوري قاسم سليماني، الذي قُتل في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار عام 2020 في العراق، خلال حفل إحياء ذكرى وفاته، في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، إيران، الأربعاء ، 3 يناير 2024.(AP Photo/Vahid Salemi)

أعلن تنظيم "داعش" عبر تطبيق "تيليغرام" مسؤوليته عن هجمات كرمان والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 100 شخص وإصابة العشرات في مراسم أقيمت في إيران لإحياء ذكرى القائد العسكري قاسم سليماني الذي قتل بطائرة أمريكية مسيرة في 2020.

وكان مصدر مطلع قد كشف أن أحد التفجيرات في مقبرة كرمان بإيران كان عملاً انتحارياً، مرجحاً أن يكون الانفجار الآخر أيضاً قد نفذ بنفس الطريقة.

يأتي ذلك بينما أشارت التحقيقات في مكان الحادث في الساعات الأولى من الانفجار إلى وجود عملية تفجير باستخدام عبوات ناسفة.

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