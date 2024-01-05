المتحدث السابق للحوثيين لـi24News: التهديدات الغربية لن تردعهم

بعد 24 هجوماً للحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، يصدر المجتمع الدولي تحذيره الأخير.

دعت 13 دولة، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والبحرين، الميليشيات المدعومة من إيران في اليمن إلى وقف هجماتها أو عليها مواجهة العواقب.

وكرر أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء الدعوة: "إن هذه الهجمات لها آثار خطيرة على الأمن البحري والشحن والتجارة الدولية، كما أنها تقوض الوضع الإنساني الهش في اليمن، وتضر بقدرة المجتمع الدولي على تقديم المساعدة إلى المزيد من الأشخاص". وقال كريس لو، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للإدارة والإصلاح: "إن أكثر من 21 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة".

لكن بحسب علي البخيتي، المتحدث السابق باسم الحوثيين، فإن ذلك لن يكون له أي تأثير على الميليشيا اليمنية. وقال لـi24NEWS متحدثا من لندن: "الحوثيون لن يلتفتوا لهذا التهديد. الحوثيون يزدهرون بالحروب الداخلية وإشعال الصراعات في الخارج".

وتابع: "هذه فئة لا تستطيع العيش بدون حرب. لو لم تكن هناك حرب، لكانت هناك احتجاجات في جميع أنحاء اليمن بشأن قضايا مثل الاقتصاد والمجتمع وخفض الأسعار وما إلى ذلك، وقد فشلت في هذه المجالات".

وشغل البخيتي منصب المتحدث باسم الحوثيين حتى عام 2015، لكنه غادر بعد أن أطاحوا بالحكومة في صنعاء، وبدأوا في قمع معارضيهم.

وأوضح الدافع وراء هجمات الحوثيين الأخيرة: "يفترض أن الحوثيين مسؤولون عن منع حرب جديدة في اليمن. هذه المنظمة لا تتحمل مسؤولية شعبها، بل تحاول تعزيز شعبيتها في العالم العربي والإسلامي، وإقناعه إن أي حرب أمريكية على اليمن ستؤثر على الناس العاديين".