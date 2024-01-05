بعد اغتيال المسؤول: هكذا تنوي الجماعات المسلّحة الموالية لإيران مهاجمة أمريكا في العراق

بعد أن أعلنت الولايات المتحدة رسميًا أمس الخميس، عن اغتيال المسؤول الكبير المعروف بأبي التقوى الصعيدي وبحسب ما نشر اليوم (الجمعة) في برنامج هذا الصباح في هيئة البث الإسرائيلية (كان11)، قال مسؤول كبير في الجماعات المسلحة الموالية لإيران الليلة الماضية في محادثات مغلقة أن جماعته تنوي الرد بقسوة وحتى توسيع نطاق النيران ليشمل المزيد من الأهداف الأمريكية في المنطقة. أي ليس فقط مهاجمة الأهداف الأمريكية في سوريا والعراق كما كان الحال حتى الآن. وقال نفس المسؤول الكبير الليلة الماضية أنّ "جميع المصالح الأمريكية في الخليج لن تكون آمنة بعد الآن". هكذا قال مصدر عراقي مطلع على التفاصيل.

نُفذَت عملية الاغتيال بغارة جوية على سيارته شرقيَ بغداد، وقُتل إلى جانبه شخصان آخران. في العراق وبالنسبة للجماعات الموالية لإيران على وجه الخصوص، يُنظر إلى الاغتيال الأمريكي المستهدف على أنه خطوة للأمام. وعليه، واصلت الجماعات الموالية لإيران في العراق، أمس، مهاجمة القواعد الأمريكية في سوريا. ونذكر أن نفس الجماعات تحملت أيضًا المسؤولية عن عدة أعمال ضد إسرائيل في الآونة الأخيرة.

وأفادت تقارير هذا الأسبوع عن إحباط محاولة هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في شمال العراق. وبحسب التقرير، فقد تم اعتراض الطائرة بدون طيار بالقرب من مطار مدينة أربيل، وهو المكان الذي تتمركز فيه قوات الجيش الأمريكي والجيوش الغربية الأخرى، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في هذا الهجوم.

ووقع هجوم الأسبوع الماضي ضد جماعات مسلّحة موالية لإيران على الحدود بين سوريا والعراق، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الأميركيين يقفون وراء الهجوم الذي قتل فيه نحو 20 شخصًا، وبحسب بعض التقديرات فإن الأميركيين هاجموا شحنة أسلحة التي كانت في طريقها إلى عناصر هذه الجماعات.