المجتمع العربي في إسرائيل ينزف: مقتل شابة داخل مركبة ومقتل رجل باطلاق نار

لقي رجل 60 عاماً، مصرعه، اليوم (الجمعة)، ووجد الرجل بدون علامات حياة مع آثار جروح نافذة وآثار عنف على جسده في باقة الغربية. ووصلت طواقم الإسعاف والمسعفين التابعين لنجمة داوود الحمراء إلى مكان الحادث بعد تلقي بلاغ، إلا أنهم اضطروا إلى إعلان وفاته على الفور، وعُلم لاحقا ان ضحية الجريمة هو سميح أبو مخ.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى مكان الجريمة، بأنه "تلقى بلاغا بشأن إصابة شخص بحدث عنف في باقة الغربية". وأشار الطاقم إلى أن أفراده "أبلغوا عن رجل يبلغ من العمر 60 عامًا، بدون علامات حياة، مصابا بجروح نافذة، وقد أقرّوا وفاته".

في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا بعد ورود بلاغ حول وجود جثة امرأة وهي عارية بشكل جزئي، داخل مركبة متحركة بالقرب من مفرق كفر ياسيف شمال اسرائيل. وتبين التحقيق الأولي أن هذه امرأة من المجتمع العربي أيضًا، تبلغ من العمر 45 عاماً، وتسكن بلدة نحف في الجليل.

Photo by Fadi Amun/Flash90 العنف والجريمة في الجتمع العربي داخل إسرائيل

وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه " ان قائد اللواء قرر القاء مهمة التحقيق في هذه القضية على عاتق الوحدة للتحقيق في الجرائم في منطقة اشر ".

وأضاف المتحدث بلسان الشرطة قائلا " ان رجال شرطة محطة عكا كانوا قد شرعوا بالتحقيق في ملابسات العثور على جثة المراة، بعد تلقيهم بلاغا عن ذلك، فيما ان الشرطة تنزي طلب اصدار أمر حظر نشر حول القضية والتحقيقات فيها ".

وبحسب بيانات رصد مبادرات أبراهام، قتل في المجتمع العربي عام 2023 244 ضحية. ومن بين جميع الضحايا 16 امرأة. وبحسب المعطيات قُتل 219 من الضحايا بالرصاص. وكان 118 من الضحايا تحت سن الثلاثين.

وقالت منظمة مبادرات أبراهام: "لقد وصلنا في العام الماضي إلى مستوى صادم من الفشل في مجال مكافحة الجريمة في المجتمع العربي وحماية حياة المواطنين. ندعو وزارة الأمن القومي والشرطة الإسرائيلية إلى العودة إلى رشدهم واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تغير هذا الاتجاه في عام 2024. ويجب على الدولة أن تضمن الأمن الشخصي الأساسي لجميع مواطنيها، بغض النظر عن مكان الإقامة أو القومية.