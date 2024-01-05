تقرير: نزوح أكثر من 76 ألف شخص من جنوب لبنان جراء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها نشر، أمس الخميس، أن "أكثر من 76 ألف شخص في لبنان نزح جراء التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل في المنطقة الحدودية بجنوب البلاد تزامناً مع الحرب الدائرة في قطاع غزة" مشيرة إلى أن"ما يقرب من 81 في المئة يقيمون حاليا مع أقاربهم".

وأكدت على أن "اثنين في المئة فقط من النازحين يقيمون في 14 مركز إيواء جماعي موزّعة في جنوب البلاد، ولا سيّما في مدينة صور الساحلية (جنوب) وحاصبيا (جنوب شرق). أما البقية فقد استأجروا شققاً، أو انتقلوا للعيش في منازل أخرى يملكونها في مناطق أبعد من المناطق الحدودية المتوترة"

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تبادلاً يومياً للقصف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

وأسفر تبادل القصف على الحدود عن مقتل 175 شخصا على الأقل في الجانب اللبناني، بينهم 129 عنصرا من حزب الله ، في ماأحصى الجيش الإسرائيلي من جهته مقتل 14 شخصاً بينهم تسعة عسكريين.