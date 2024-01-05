البيت الأبيض: إيران "متورطة بشكل كبير في العمليات ضد السفن" بالبحر الأحمر

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن إيران "متورطة بشكل كبير في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية بالبحر الأحمر" مشيرا إلى أن "المعلومات الاستخباراتية التي لديها أساسية لمساعدة الحوثيين في استهداف السفن"، من جهتها ذكرت المتحدثة باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون في بيان "ليس لدينا ما يبرر الاعتقاد بأن إيران تحاول ثني الحوثيين عن هذا السلوك المتهور".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت مديرة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض لايل برينارد، إن "فريق الأمن القومي، التابع للرئيس الأميركي جو بايدن، يراقب من كثب الوضع في البحر الأحمر؛ حيث يهاجم الحوثيون سفناً تجارية"، وأضافت "الفريق لا يتوقع، رغم ذلك، أن يؤثر تحويل مسار السفن من قناة السويس على توافر المنتجات المخصصة للتسوق في أثناء عطلات نهاية العام"

ويشنُّ الحوثيون، المتحالفون مع إيران والذين يسيطرون على مناطق يمنية، هجمات، منذ أسابيع، على سفن تعبر مضيق باب المندب في جنوب البحر الأحمر، في تحرك يقولون إنه يأتي ردّاً على حرب إسرائيل في غزة.

وشكّلت واشنطن، الثلاثاء المنصرم، قوة عمل، لحماية التجارة في البحر الأحمر، بعدما أجبرت هجمات جماعة الحوثي اليمنية التي تستهدف سفناً تمر عبر البحر الأحمر، شركات الشحن الكبرى على تغيير مساراتها، ما أثار مخاوف من اضطرابات مستمرة في التجارة العالمية.