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حسن نصر الله:"على سكان شمال إسرائيل مطالبة الحكومة بوقف الهجمات على غزة"

"حزب الله نفذ نحو 670 عملية عسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8أكتوبر، والتجهيزات الفنية الإسرائيلية التي استهدفها حزب الله تُقدّر بمئات ملايين الدولارات"

i24NEWS
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أنصار حزب الله المدعومة من إيران يرفعون قبضاتهم ويهتفون، وهم يستمعون إلى خطاب زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث خلال حفل لإحياء الذكرى الرابعة لاغتيال فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني 3 يناير 2024.
أنصار حزب الله المدعومة من إيران يرفعون قبضاتهم ويهتفون، وهم يستمعون إلى خطاب زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث خلال حفل لإحياء الذكرى الرابعة لاغتيال فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني 3 يناير 2024.(AP Photo/Hassan Ammar)

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الجمعة، بعد نحو ثلاثة أشهر من التصعيد الذي يشهدها جنوب إسرائيل،"حزب الله نفذ نحو 670 عملية عسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم"، مشيرا إلى أن "التجهيزات الفنية الإسرائيلية التي استهدفها حزب الله تُقدّر بمئات ملايين الدولارات".

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وتباح حسن نصر الله "ما يحدث على الجبهة الشمالية هو إذلال للعدو" وأن "الخسائر في الجانب الإسرائيلي كانت أعلى بثلاثة أضعاف مما تم الإبلاغ عنه حتى الآن". وأضاف: "كما تم تدمير عدد كبير من الآليات والدبابات على طول الحدود"، مؤكدا أننا "قلنا منذ البداية أن هدف الجبهة هو الضغط على إسرائيل من أجل "وقف العدوان على غزة".

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 وفي إشارة إلى مقتل صالح العاروري في غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الثلاثاء المنصرم، أكد أن الرد على ما حدث "حتمي"، و"أن سكان شمال إسرائيل سيدفعون ثمنا باهظا". في حالة نشوب حرب ويجب دعوة الحكومة إلى وقف الهجمات على غزة. 

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