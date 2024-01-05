إيران تعلن اعتقال المشتبه بهم في تفجيري كرمان من خمس محافظات

قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، اليوم الجمعة، إنه "تم اعتقال عدد من المشتبه بهم في أعقاب هجمات كرمان" التي أعلن تنظيم ’داعش’ مسؤوليته عنها، وتابع "لقد عثرت أجهزة الاستخبارات المختصة في بلادنا على أدلة جيدة للغاية فيما يتعلق بالعناصر المتورطة في التفجيرات الإرهابية في كرمان وتم اعتقال جزء من أولئك الذين لعبوا دورًا في هذا الحادث"من دون أن يكشف عن عددهم والجنسيات التي يحملونها.

وذكر وحيدي أن “الأجهزة الأمنية والمخابرات وإنفاذ القانون وخبراء مسيطرون على الموضوع ينفذون مخططاتهم وفق الإجراء المرسوم”، مضيفا “سيتم بالتأكيد التعرف على جميع مرتكبي هذا الحادث الإرهابي والقبض عليهم”.وأضاف وحيدي “عثرت قوات الأمن الإيرانية على أدلة جيدة حول منفذي التفجير الإرهابي في كرمان وتم اعتقال عدد من المشتبه به”.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية عن نائب الشؤون السياسية لوزير الداخلية مجيد مير أحمدي، أن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على متورطين في الهجمات، في خمس مدن، بخمس محافظات إيرانية"، وتابع "المعتقلين قدموا الدعم ومرتبطون بالحادث"، مضيفاً أن "الأجهزة الأمنية ستقدم تقريراً مفصلاً في الساعات المقبلة".

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، اليوم الجمعة، قد توعدا بالانتقام خلال تشييع جثامين ضحايا هجوم كرمان، الأربعاء المنصرم، في حين أعلن وزير الداخلية أحمدي وحيدي، اعتقال بعض المتورطين في التفجيرَين اللذين تبناهما تنظيم «داعش».

وقُتل نحو 100 شخص في مدينة كرمان يوم الأربعاء، في أثناء إحياء الذكرى الرابعة لمسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» قاسم سليماني، الذي قضى في ضربة جوية أميركية في بغداد مطلع 2020. وقال تنظيم «داعش»، أمس الخميس، إن اثنين من أعضائه فجّرا أحزمة ناسفة وسط الحشد الذي تجمع عند المقبرة في المدينة الواقعة جنوب شرقي البلاد.