تركيا "تكشف الأساليب التي يستخدمها الموساد لتجنيد عملاء المخابرات" في جميع أنحاء البلاد

كشفت أجهزة المخابرات في تركيا هذا الأسبوع عن الأساليب التي يستخدمها الموساد لتجنيد عملاء المخابرات في جميع أنحاء تركيا بالإضافة إلى إجراءات عمل المجندين، وقالت "إسرائيل تستخدم أساليب مختلفة لتجنيد جواسيس في تركيا، يستهدفون في المقام الأول الفلسطينيين والأفراد في الشرق الأوسط".

وبحسب السلطات التركية، فإن "الشرطة ألقت القبض هذا الأسبوع على 34 مواطنًا أجنبيًا، للاشتباه في تعاونهم مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية. وقد غادر بالفعل 12 مواطنًا أجنبيًا، لم يتم القبض عليهم، تركيا".

وقال المسؤولون الأتراك: "المستوى الأول من التجنيد يتعلق بالمراقبة الأساسية من خلال الوسطاء والمنصات عبر الإنترنت". ووفقا لهم، "تقوم الوكالة عمومًا بنشر عروض العمل على الإنترنت مع القليل من التفاصيل، أو روابط على الشبكات الاجتماعية لاختيار الأشخاص المناسبين. وقد تم تصميم المهام لإعداد الوكلاء للمهمة".

وقالت المصادر في تركيا: “يعمل الإسرائيليون مع مجموعتين من الأشخاص: الأولى تؤدي مهام بسيطة بينما تعمل الثانية على مستويات تكتيكية أكثر" وتابعوا: “الإسرائيليون لا يتواصلون مع الجواسيس شخصيًا، بل يتواصلون معهم فقط كتابيًا عبر تطبيقات المراسلة مثل تلغرام أو واتس اب”.وأشاروا إلى أنه "بالنسبة للرواتب، تستخدم المؤسسة عمومًا طريقة غير رسمية لتحويل الأموال عبر التجار مثل محلات المجوهرات أو محلات الصرافة للحفاظ على السرية".

ووفقا للأتراك، فإن "ضباط المخابرات الإسرائيلية يبنون الثقة مع العملاء، وفي مرحلة ما، يطلبون منهم أداء مهام أكثر تعقيدا، ولضمان عدم شعورهم بأنهم يخونون وطنهم، يتم تقديم الدعم النفسي للمجندين ومبالغ كبيرة من المال ومزايا عديدة. ويتم دعوتهم إلى اجتماعات في الخارج ويتم إيواؤهم في فنادق فاخرة"