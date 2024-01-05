وصول ست عائلات من الرهائن الإسرائيليين إلى الدوحة يوم الجمعة لبحث التوصل إلى صفقة تبادل

وصلت ست عائلات من الرهائن الإسرائيليين إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، على أمل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح أحبائهم المحتجزين في غزة، ومن المقرر أن تجتمع العائلات مع السفير الأمريكي لدى قطر ثم مع رئيس الوزراء القطري.

وستحاول العائلات دفع ملف الرهائن الإسرائيليين مع قطر التي لعبت دور الوسيط في الاتفاق السابق لإطلاق سراح الرهائن وبثت الرسائل بين إسرائيل وحماس. وفي الوقت الحالي، المفاوضات متوقفة.

وقال رئيس الموساد الاسبق تامير باردو "للأسف، إسرائيل لم تعطي الأولوية للمختطفين منذ اليوم الأول. لو كانت إسرائيل جعلت إطلاق سراح المختطفين هدفها الأساسي، أعتقد أن النتيجة كانت ستكون مختلفة تماما. فمن المستحيل إدارة مهمتين في نفس الوقت".

جدير بالذكر أن حماس تحتجز 136 شخصًا كرهائن بينهم 23 جثة منذ 7 أكتوبر