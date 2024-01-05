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  • وصول ست عائلات من الرهائن الإسرائيليين إلى الدوحة يوم الجمعة لبحث التوصل إلى صفقة تبادل

وصول ست عائلات من الرهائن الإسرائيليين إلى الدوحة يوم الجمعة لبحث التوصل إلى صفقة تبادل

من المقرر أن تجتمع العائلات مع السفير الأمريكي لدى قطر ثم مع رئيس الوزراء القطري وستحاول العائلات دفع ملف الرهائن الإسرائيليين مع قطر التي لعبت دور الوسيط في الاتفاق السابق

i24NEWS
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عائلات وأنصار الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة خلال تجمع حاشد في تل أبيب، إسرائيل، السبت 30 ديسمبر 2023
عائلات وأنصار الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة خلال تجمع حاشد في تل أبيب، إسرائيل، السبت 30 ديسمبر 2023AP Photo/Ariel Schalit

 وصلت ست عائلات من الرهائن الإسرائيليين إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، على أمل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح أحبائهم المحتجزين في غزة، ومن المقرر أن تجتمع العائلات مع السفير الأمريكي لدى قطر ثم مع رئيس الوزراء القطري.

وستحاول العائلات دفع ملف الرهائن الإسرائيليين مع قطر التي لعبت دور الوسيط في الاتفاق السابق لإطلاق سراح الرهائن وبثت الرسائل بين إسرائيل وحماس. وفي الوقت الحالي، المفاوضات متوقفة.

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وقال رئيس الموساد الاسبق تامير باردو "للأسف، إسرائيل لم تعطي الأولوية للمختطفين منذ اليوم الأول. لو كانت إسرائيل جعلت إطلاق سراح المختطفين هدفها الأساسي، أعتقد أن النتيجة كانت ستكون مختلفة تماما. فمن المستحيل إدارة مهمتين في نفس الوقت". 

جدير بالذكر أن حماس تحتجز 136 شخصًا كرهائن بينهم 23 جثة منذ 7 أكتوبر 

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