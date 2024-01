سوريا: الجماعات الموالية لإيران تتبنى الهجوم على قاعدتين أمريكيتين بالطائرات المسيّرة

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم فصائل موالية لإيران تنشط في العراق وسوريا، مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت قاعدتي التنف والشدادي الأميركيتين في سوريا.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الجيش الإسرائيلي بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بالطائرات المسيّرة قاعدتين للاحتلال الأمريكي، هما قاعدة التنف وقاعدة الشدادي بالعمق السوري"، وأضافت : "وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو".