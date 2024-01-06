الإمارات : إحالة 84 متهما أغلبهم من جماعة الإخوان إلى محكمة أمن الدولة بتهمة "إنشاء تنظيم سري"

قام النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، بإصدار أمره اليوم السبت، بإحالة 84 متهما أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وكان المتهمون، قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.