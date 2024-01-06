إيران: قائد الحرس الثوري يؤكد أن بلاده تواجه معركة شاملة وبحاجة للدفاع عن مصالحها

تعهد القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي اليوم السبت، بالوصول إلى “العدو” في كل مكان مع تصاعد التوترات بشأن ممرات الشحن الرئيسية حيث يهاجم متحالفون مع طهران السفن.

وكشفت البحرية التابعة للحرس الثوري النقاب عن سفينة جديدة اسمها “أبو مهدي المهندس” و100 زورق سريع راجم للصواريخ خلال مراسم في مدينة بندر عباس الساحلية جنوب الخليج ، قال سلامي “نحن اليوم نواجه معركة شاملة مع العدو”.

ولم يحدد سلامي العدو المقصود بالاسم، لكن هناك 22 دولة وافقت على المشاركة في تحالف تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة التجارية في البحر الأحمر من هجمات اليمنيين.

وتعد هجمات اليمنيين منذ نوفمبر/تشرين الثاني من سبل إظهار الدعم لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الحرب مع إسرائيل.

وردا على ذلك، حولت شركات شحن كبرى عديدة مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأكثر تكلفة حول أفريقيا بدلا من المرور عبر قناة السويس التي تتعامل مع حوالي 12 بالمئة من التجارة العالمية.