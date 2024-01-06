تقرير| السلطة الفلسطينية عملت سرًا على رفع دعوى ضد إسرائيل في لاهاي

عملت السلطة الفلسطينية سراً على مساعدة جنوب أفريقيا على مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي - أُعلن عن ذلك مساء اليوم (الجمعة) في نشرة أخبار الجمعة في قناة (كان 11) الإسرائيلية. وكانت السلطة الفلسطينية متورطة من وراء الكواليس وعملت على مساعدة جنوب أفريقيا برفع الدعوى دون إعلانها علناً.

وبحسب مصادر تحدثت مع “كان”، فإن السلطة الفلسطينية اختارت المضي قدماً في الدعوى حتى لا يكون لدى إسرائيل أي سبب لإحباط التحركات الفلسطينية في غزة بعد الحرب، وأيضاً خوفاً من العقوبات الإسرائيلية ضدهم.

وفي الأسبوع الماضي، قدمت جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي طلبا لمقاضاة إسرائيل، بزعم أنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية في أفعالها في قطاع غزة. وكجزء من الطلب، طالبت جنوب أفريقيا المحكمة بإصدار أمر مؤقت لإسرائيل، والذي يقضي بتعليق عملياتها العسكرية في غزة على الفور.

وردا على هذه الخطوة، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا "ترفض فيه باشمئزاز مؤامرة جنوب أفريقيا الدموية"، وتقول إن "مطالبتها تفتقر إلى أساس واقعي وقانوني، وهي مؤامرة دنيئة ورخيصة". وبحسب وزارة الخارجية فإن "جنوب أفريقيا تتعاون مع حماس، وهي منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل".