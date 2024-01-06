تركيا: لا نقيم تجارة مع اليهود في إسرائيل

قبل أيام، انتشرت في تركيا تقارير حول زيادة التجارة بين إسرائيل وإسرائيل بنسبة 30% خلال الشهرين الأخيرين، وهو رقم أحرج كثيراً حكومة رجب طيب أردوغان - الذي أعرب منذ بداية الحرب بكلمات قاسية ضد إسرائيل. وسارعت وزارة الخارجية التركية إلى نفي التقرير، وقدمت في الوقت نفسه بيانا كاذبا حول طبيعة العلاقات التجارية بين القدس وأنقرة.

وجاء في الإعلان الرسمي لوزارة الخارجية التركية: "تم نشر تقارير عن زيادة الصادرات إلى إسرائيل في العديد من وسائل الإعلام". "هذا الادعاء لا أساس له من الصحة." وإلى جانب ذلك تم توضيح: "إن التجارة التي تتم مع إسرائيل ليست مع المناطق اليهودية في إسرائيل. التجارة مع إسرائيل تتم من أجل 2.2 مليون مواطن إسرائيلي من أصل عربي ومن أجل أولئك الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية".

وبحسب وزارة الخارجية التركية، فإنه "في المجمل، يعيش 8 ملايين فلسطيني على أرض فلسطين. ويعيش 7.2 مليون يهودي على أرض إسرائيل. وجميع المنتجات المتجهة إلى فلسطين يجب أن تمر عبر الجمارك الإسرائيلية، ويتم نقلها إلى هناك تحت رعاية إسرائيل."

كما زعم الإعلان التركي أنه في عام 2022، بين 7 أكتوبر و31 ديسمبر، بلغ حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل 2.32 مليار دولار. في المقابل، زُعم أنه في الفترة من 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، بلغت قيمة التجارة 1.28 مليار دولار، أي بانخفاض قدره 45%. وبحسب الإعلان التركي، بلغت الصادرات من تركيا إلى إسرائيل العام الماضي 980 مليون دولار، أي بانخفاض قدره 39%؛ والاستيراد على 300 مليون دولار أي بانخفاض 58%.

وبحسب البيانات التي نشرتها مجلة كالكاليست الإسرائيلية هذا الأسبوع، فإن قيمة استيراد البضائع من تركيا إلى إسرائيل انخفضت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بنسبة 22% مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي وبلغت ما يقارب 348 مليون دولار. وفي الشهر نفسه، سجلت قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا انخفاضا حادا بنسبة 53% مقارنة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وبلغت 104 ملايين دولار فقط. وعلى سبيل المقارنة، فإن حجم الصادرات الإسرائيلية العامة خلال تلك الفترة كان أقل بنسبة 20%، على خلفية التباطؤ العالمي.