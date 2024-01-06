قبل وصول لينكولن إلى رام الله، ستعقد قمة فلسطينية - مصرية في القاهرة

أفادت صحيفة "الشرق" السعودية عن مصادر أن غدا تعقد "قمة فلسطينية مصرية تتناول التنسيق المشترك قبل وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى رام الله" إلى القاهرة بمصر.

أكدت حركة التحرير الوطني "فتح"، السبت، عقد قمة مصرية فلسطينية غدا في القاهرة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس أبو مازن.

أوضحت الحركة أنه يرافق الرئيس عباس خلال الزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، مدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن سيبدأ جولة في الشرق الأوسط لبحث عدة ملفات منها غزة، وهجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.

وأوضح ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في إحاطة صحفية، أن الوزير بلينكن سيسعى، في جولته بالشرق الأوسط، إلى زيادة فورية للمساعدات الموجهة لقطاع غزة.