تقرير: 6 قتلى في جنين بغارة إسرائيلية خلال عملية عسكرية وإصابة 4 مقاتلين من حرس الحدود بانفجار عبوة ناسفة

نفذت قوات الأمن الإسرائيلية، الليلة الماضية، عملية عسكرية لمكافحة النشاطات المحظورة في مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية.

خلال العملية، أصيبت مركبة عمليات لحرس الحدود بقنبلة تم وضعها على المحور الذي تمر عبره مركبات الجيش، مما أدى إلى إصابة أربعة مقاتلين من حرس الحدود، بينهم اثنان حالتهم خطيرة وحالة واحد متوسطة والأخر حالته طفيفة. وتم نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي في مستشفى رمبام.

وتابع بيان الجيش أنه قامت في وقت لاحق، طائرة مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي بإطلاق النار من الجو على مناطق مشبوهة، بالإضافة إلى ذلك، هاجمت طائرة من الجو خلية ألقت عبوات ناسفة وعرضت القوات للخطر، وتم القضاء على العديد من أعضاء الخلية.

ووفقا لوزارة الصحة في الضفة الغربية فقد راح ستة شبان جراء قصف مسيرة إسرائيلية لتجمع مواطنين في مدينة جنين. وأسماؤهم هي: رزق الله نبيل سليمان عصعوص 18 سنة، هزاع ناجح عصعوص 26 سنة، علاء ناجح هزاع عصعوص 29 سنة، أحمد ناجح هزاع عصعوص 24 سنة، رامي ناجح هزاع عصعوص 22 سنة، محمد ياسر موسى عصعوص 25 سنة.