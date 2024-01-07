الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل مواطن عربي من إسرائيل في هجوم إطلاق نار بالضفة الغربية

أكد الجيش الإسرائيلي قبل قليل (صباح الأحد) مقتل مواطن عربي من إسرائيل في هجوم إطلاق نار بالضفة الغربية.

وكان المسعفون التابعون لنجمة داود الحمراء (MDA) قد أعلنوا صباح الأحد عن مقتل رجل في الثلاثينيات من عمره جراء إطلاق نار في منطقة الضفة الغربية، بعد وقت قصير من وصوله إلى مكان الحادث في شارع 465 والعثور على الضحية فاقدا للوعي.

وقال أحد المسعفين في نجمة داود الحمراء: "لقد وصلنا بسرعة إلى مكان الحادث، ورأينا رجلاً يبلغ من العمر حوالي 30 عامًا فاقدًا للوعي، ولا يتنفس ولا نبض، مصابًا بطلقات نارية في جسده. وبعد التقييم الطبي، أعلن وفاته".

بعد ذلك بوقت قصير، وصل رئيس المجلس الإقليمي بنيامين المحلي إلى مكان الحادث، معلنا أن الحادث كان هجوما إرهابيا. إلا أن السلطات الإسرائيلية ما زالت تحقق في خلفية الهجوم ودوافعه.

وقال مجلس بنيامين الإقليمي في بيان له: "تم تحديد مقتل عربي إسرائيلي. وترك الفعلة سيارتهم وفروا من المكان"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي والشرطة يحققون في الحادث.

Binyamin Regional Council spokesperson

وفقا لنتائج التحقيقات الأولية من الميدان، مثل لقطات الكاميرا وموقع الطريق السريع، أفادت Ynet أن الشكوك حول كونه هجوما إرهابيا تتزايد وتجري عملية مطاردة كبيرة للعثور على الجناة.