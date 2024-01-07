رئيس حكومة قطر لعائلات المختطفين الإسرائيليين: اغتيال العاروري صَعَّبَ التقدم بالمفاوضات

ذكر موقع "والا" أن عائلات المختطفين الست الذين وصلوا قطر في محاولة لدفع صفقة تبادل محتملة اجتمعوا مع رئيس الحكومة قطرية الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، وهذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها مع عائلات مختطفين من إسرائيل والذين وصلوا الى هناك في رحلة طيران مباشرة ، ووفقا لمسؤول قطري ابلغ آل ثاني العائلات أن "اغتيال العاروري المنسوب لإسرائيل صعب التقدم باتفاق جديد لإعادة مختطفين".

ووفقا لمسؤول قطري كبير، أشار الاجتماع الى الأهمية التي توليها حكومة قطر لهذه القضية. إضافة إلى ذلك، يظهر الاجتماع إلى محاولة قطر التعامل مع مختلف الضغوط التي تمارس عليها، سواء من قبل أعضاء في الكونغرس الأميركي أو من قبل المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة.

وقبل وقت قصير من ذلك اجتمعت العائلات مع نائب وزير خارجية قطر محمد عبد العزيز الخليفي الذي يرأس طاقم المفاوضات من جانب دولة قطر.

وخلال الاجتماع مع رئيس الحكومة القطرية أشار رئيس الحكومة القطرية أمام العائلات إلى أن المفاوضات الحالية معقدة جدا وروى عن الصعوبات التي تواجهها الاتصالات مع حماس وإسرائيل في محاولة للتوصل لصفقة جديدة.

وأضاف المسؤول القطري وفقا للتقرير إن "قطر تفهم بصورة عميقة معاناة المختطفين وعائلاتهم، اجتمعنا بصورة مباشرة مع أبناء عائلات المختطفين حتى نتبادل معهم المعلومات التي يمكننا أن نقدمها وأن نتعهد أمامهم بأن قطر ملتزمة بكافة الوسائل المتاحة بين يديها لإعادتهم. وسنواصل التواصل معهم".