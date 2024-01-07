مصر: وزير الري ينشر تدوينة "غامضة" بعد إعلان إثيوبيا قرب انتهاء سد النهضة

نشر وزير الري المصري، الدكتور هاني سويلم، تدوينة غامضة على صفحته في "فيسبوك"، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان إثيوبيا قرب ختام المرحلة النهائية لسد النهضة، وقال فيها "الغريب إنك تلاقيه بيتكلم ويحلل بكل ثقة، وهو آخر معلوماته عن الميّه إنها بتنزل من الحنفية".

وبحسب موقع "القاهرة 24"، فقد أثارت التغريدة حسب الموقع تساؤل بعض المتابعين، حيث سأل أحدهم الوزير عن السيناريوهات المتوقعة بعد الصيف المقبل وعقب انتهاء الملء الخامس، ليرد الوزير بالقول والتساؤل: "هل حصل أي أزمة في أي قطاع؟"..

وكانت إثيوبيا قد أعلنت الجمعة الماضي، اتخاذ إجراء جديد بسد النهضة يمهد لبدء الملء الخامس، مواصلة مواقفها المتحدية لإرادة كل من مصر والسودان حول السد، وكشفت صور فضائية التقطت الخميس الماضي، أن إثيوبيا بدأت عملية تعلية سد النهضة عبر الممر الأوسط وصب الخرسانة بعد تجفيفه،

كما أظهرت صور فضائية وجود حفارين يعملان لأول مرة أعلى الممر الأوسط، ربما بغرض عمل جسات أو روابط مع الخرسانة الجديدة.