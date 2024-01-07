رئيس السلطة الفلسطينية في القاهرة لتنسيق المواقف قبل الزيارة المرتقبة بلينكن

تهدف زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الأحد، إلى مصر للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، إلى تنسيق المواقف قبيل الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن"، بحسب ما كشفته مصادر مصرية، مطلعة على تحركات القاهرة لوقف الحرب لصجيفة "العربي الجديد".

وأفاد مصدر مصري، أن القاهرة "تتحسب من أجندة بلينكن التي يصل بها إلى المنطقة، في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لفرض خطة أمنية تتعلق بالحدود بين مصر وقطاع غزة"، مضيفاً أن الخطة "لا تلقى ترحيباً مصرياً حتى الآن".

وقال المصدر إن حكومة إسرائيل "سعت، خلال الأيام الماضية، إلى وضع مصر كأحد أسباب تعطل الانتقال إلى مرحلة تالية (للحرب)، تنخفض فيها قوة النيران المستخدمة في القطاع، بزعم رفضها الطروحات المعروضة، بمقدمتها تهجير أعداد من سكان القطاع وتوطينهم في سيناء".

كما سعت لاعتبار مصر أحد أسباب "تعثّر المفاوضات الجارية بشأن تصور أمني تدفع به إسرائيل، ويضمن لها رقابة ودوراً فعلياً في إدارة الوضع على الحدود بين مصر والقطاع".

ووصل رئيس السلطة الفلسطينية إلى القاهرة برفقة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

كما كشف المصدر عن "تنسيق بين مصر والسلطة الفلسطينية لإقناع الجانب الأميركي بالضغط على إسرائيل لفتح المعابر الخمسة التي تربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، لإدخال البضائع والمساعدات، ورفض فكرة الممر المائي الذي تسعى إسرائيل لإقامته بين غزة وقبرص".