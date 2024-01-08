سمحت السلطات الأمنية بالكشف الإثنين عن التوصل إلى أدلة تم بموجبها اعتقال طبيبين وممرض من الضفة الغربية على خلفية الضلوع بجريمة وقعت أمس الأحد في الضفة الغربية أدت إلى مقتل المقدسي عمار منصور الذي تواجد في مركبته بالقرب من مفترق الشرطة البريطانية وأصيبت امرأة فلسطينية كذلك جراء إطلاق النار.

ويشير تقرير لهيئة البث الرسمية نقلا عن مصادر فلسطينية إلى أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية طبيبين وممرضا هم الدكتور أيسر نصر البرغوثي من حي الطيرة برام الله، فيما تم اعتقال الدتور خالد الخروف والممرض مريد العطاري في مدينة البيرة.

وأثارت الجريمة الشكوك منذ البداية حول الدوافع وأعلن في وقت سابق أنها جاءت على خلفية قومية فيما قادت الأدلة باتجاه خلفية أخرى يجري التحقيق فيها.