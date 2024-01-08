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  • الضفة الغربية: اعتقال طبيبين فلسطينيين وممرض للاشتباه بضلوعهم بقتل مقدسي في وادي الحرامية

الضفة الغربية: اعتقال طبيبين فلسطينيين وممرض للاشتباه بضلوعهم بقتل مقدسي في وادي الحرامية

سمحت السلطات الأمنية بالكشف عن التوصل إلى أدلة تم بموجبها اعتقال طبيبين وممرض من الضفة الغربية على خلفية الضلوع بجريمة وقعت أمس الأحد في الضفة الغربية أدت إلى مقتل المقدسي عمار منصور

i24NEWS
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قوات الأمن الإسرائيلية تقوم بتأمين موقع هجوم إطلاق نار على شارع 60 بالقرب من الخليل في الضفة الغربية.
قوات الأمن الإسرائيلية تقوم بتأمين موقع هجوم إطلاق نار على شارع 60 بالقرب من الخليل في الضفة الغربية.Chaim Goldberg/Flash90

سمحت السلطات الأمنية بالكشف الإثنين عن التوصل إلى أدلة تم بموجبها اعتقال طبيبين وممرض من الضفة الغربية على خلفية الضلوع بجريمة وقعت أمس الأحد في الضفة الغربية أدت إلى مقتل المقدسي عمار منصور الذي تواجد في مركبته بالقرب من مفترق الشرطة البريطانية وأصيبت امرأة فلسطينية كذلك جراء إطلاق النار.

ويشير تقرير لهيئة البث الرسمية نقلا عن مصادر فلسطينية إلى أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية طبيبين وممرضا هم الدكتور أيسر نصر البرغوثي من حي الطيرة برام الله، فيما تم اعتقال الدتور خالد الخروف والممرض مريد العطاري في مدينة البيرة.

وأثارت الجريمة الشكوك منذ البداية حول الدوافع وأعلن في وقت سابق أنها جاءت على خلفية قومية فيما قادت الأدلة باتجاه خلفية أخرى يجري التحقيق فيها.

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