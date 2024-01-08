تقرير: قيادي بارز في "حزب الله" يجري محادثات مغلقة في بغداد

كشق مسؤولان عراقيان في العاصمة بغداد، أن القيادي البارز في "حزب الله" اللبناني، الشيخ محمد كوثراني موجود في بغداد منذ يومين، لإجراء محادثات مع قيادات بارزة بفصائل مسلّحة وأخرى سياسية ضمن تحالف "الإطار التنسيقي"، الحاكم في البلاد، دون الكشف عن ماهية تلك المحادثات على وجه الدقة، بحسب موقع "العربي الجديد".

وأكد عضو في البرلمان العراقي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن كوثراني موجود في بغداد منذ يوم الخميس الماضي، وأجرى سلسلة من اللقاءات مع قيادات مهمة في فصائل مسلحة حليفة لطهران، وكذلك قيادات سياسية ببغداد".

وأضاف المصدر نفسه، أن كوثراني "عقد لقاءات في مقر تابع لهيئة الحشد الشعبي أيضاً يقع بمنطقة الكرادة ببغداد".

وفي نفس السياق، أكد مصدر سياسي آخر، أن الزيارة والمباحثات ركزت على تصعيد القصف الأميركي داخل العراق، والأوضاع في الجنوب اللبناني، لافتاً إلى أن "هذا العنوان الأكيد للمباحثات، لكن لا يمكن الادعاء بمعرفة ما تم تداوله خلالها".

ويُعرف كوثراني بأنه ممثل "حزب الله" اللبناني في العراق خلال السنوات الماضية، لكن دوره برز أكثر في الأزمات السياسية بين قوى عراقية وفصائل مسلحة مختلفة، لعب فيها دور الوسيط.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، في نهاية عام 2020، تقديم مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل أي معلومات عن نشاطات وشبكات وشركاء القائد في حزب الله اللبناني محمد كوثراني، الذي تتهمه بتأدية دور رئيسي في التنسيق بين مجموعات موالية لإيران في العراق.