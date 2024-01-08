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تقرير : إسرائيل كثفت ضرباتها بسوريا منذ هجوم 7 أكتوبر ونقلت تهديدا للأسد

اعتمدت وكالة رويترز بتقريرها على ثلاثة مصادر مطلعة بينها ضابط في المخابرات السورية

i24NEWS
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ملف - في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، تظهر صواريخ تحلق في السماء بالقرب من المطار الدولي، في دمشق، سوريا، الاثنين 21 يناير 2019.
ملف - في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، تظهر صواريخ تحلق في السماء بالقرب من المطار الدولي، في دمشق، سوريا، الاثنين 21 يناير 2019.(SANA via AP, File)

ذكرت مصادر مطلعة على ما يحدث في الشرق الأوسط أن إسرائيل تنفذ موجة غير مسبوقة من الهجمات في سوريا، ويتم خلالها مهاجمة شاحنات بضائع وبنية تحتية وشخصيات متورطة بتزويد الأسلحة من ايران الى أذرعها في المنطقة. 

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من بين المسؤولين الذين تحدثت معهم "رويترز" كان ضابط استخبارات في الجيش السوري وقائد منظمة مسلحة تدعم الحكومة السورية. وقال الضابط السوري إن :"إسرائيل غيرت استراتيجيتها بعد هجوم 7 أكتوبر، وحاليا هجماتها في سوريا أكثر تواترا وأكثر فتكا". 

وافادت رويترز أن الرئيس السوري بشار الأسد توقف عن اتخاذ خطوات وإجراءات تدعم حماس. بعد تلقيه تهديدات من إسرائيل، جاء هذا وفقا لما أفادت به ثلاثة مصادر مطلعة. وذكر اثنان منهم أن التهديد بالرد الإسرائيلي نقل عن طريق دولة الإمارات العربية، إلا أن مسؤولا إماراتيا قال إن المعلومات لا أساس لها من الصحة. 

ونقلت وكالة الأخبار البريطانية تصريحات ضابط استخبارات سوري قال إنه رغم وتيرة الضربات الإسرائيلية المرتفعة في سوريا وطابعها الفتاك ، إلا أنهم في سوريا لا يريدون أن يكونوا في حالة مواجهة أو حرب مكشوفة مع إسرائيل. وقال مسؤول آخر إن التهديدات أخدت على محمل الجد أيضا من جانب حزب الله، حيث أن التنظيم لا يريد أن يخسر ما بناه في سوريا على مدار سنوات. 

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