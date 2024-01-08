"نسيب نصر الله ومرافق لسليماني": من هو وسام الطويل القيادي البارز بحزب الله الذي اغتيل جنوب لبنان؟

أعلن اليوم عن اغتيال القيادي في حزب الله وسام الطويل من بلدة خربة سالم جنوب لبنان. ووفقا لتقارير لبنانية، نفذت عملية الاغتيال من خلال استخدام عبوة ناسفة جانبية القيت على سيارته. وعين الطويل والمقرب من حسن نصرالله قبل أسابيع بمنصب كبير داخل حزب الله. وأكد حزب الله نبأ الاغتيال.

ويعتبر وسام الطويل الشخصية العسكرية الأبرز في حزب الله في هذه الحرب. نعى حزب الله الطويل ونشر له صورة مع حسن نصر الله ، الأمين العام للحزب ومع قائد فيلق قدس السابق قاسم سليماني والذي اغتالته الولايات المتحدة في العراق.

ونقلت تقارير عربية عن حزب الله الذي قال إن "القائد وسام حسن الطويل هو شقيق فادي حسن الطويل، الذي انضم الى صفوف المقاومة 1982، وشارك بعدد من المهمات الجهادية والمحددة، ايضا شارك في عملية بدر الكبرى وهذه عملية شنتها فصائل المقاومة ضد القوات الإسرائيلية وعملائها في جنوب لبنان".

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وأضاف حزب الله بأن "وسام ابن لعائلة تضم أبناء في حزب الله قتل أحدهم في جنوب لبنان بأحد الهجمات الإسرائيلية" وأضافوا بإن "لوسام كانت بصمة في سوريا وفي العراق، وكان أحد المرافقين البارزين لقائد فيلق قدس السابق قاسم سليماني، كما رافق القياديين عماد مغنية ومصطفى بدر الدين، وكان أحد المسؤولين البارزين في وحدة الرضوان".

ووفقا لتقارير مختلفة في لبنان. الطويل هو شقيق هدى الطويل الزوجة الثالثة لحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله. ايضا وفقا لهذه التقارير، كان للطويل دور بانقلاب الحوثيين في اليمن وكان المسؤول المباشر عن تجهيز الصواريخ التي أطلقت تجاه مكة. وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن للطويل كان دور بخطف الجنديين ايهود جولدوسر والداد ريغف عام 2006، والتحضير لعملية الخطف.

ووفقا لمسؤول في الجيش الإسرائيلي ، كان الطويل مسؤولا عن عملية إطلاق النار تجاه قاعدة سلاح الجو الإسرائيلي الجوية على جبل ميرون نهاية الاسبوع الماضي. وقالت مصادر عربية بأن الطويل أشرف على وحدة عسكرية خارجية لحزب للتدريبات والمساعدات العسكرية "الوحدة 800". الحديث يدور عن وحدة مكونة من مستشارين عسكريين اكتسبوا خبرتهم العملية كقادة ميدانيين في "ٌقوة الرضوان" في سوريا في إطار "الوحدة 125".