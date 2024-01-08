مقتل ثلاثة مسلحين فلسطينيين بتبادل إطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي في طولكرم

قتل مساء الاثنين ثلاثة مسلحين فلسطينيين في تبادل إطلاق نار مع قوات الجيش الإسرائيلي في ضاحية اكتابا في طولكرم. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن القتلى الذين نقلوا الى مستشفى طولكرم الحكومي هم : " يوسف علي الخولي (22 عاماً)، وعاهد سلمان موسى (23 عاماً)، وطارق أمجد شاهين (24 عاماً)".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه خلال النشاط في المنطقة وقع تبادل إطلاق النار مع مسلحين وإن عددا منهم أصيب، وأفاد بيان مشترك للجيش والشرطة والشاباك أنه "مساء اليوم، مقاتلي وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود بالضفة وبتوجيه استخباراتي دقيق من الشاباك دخلت مع مقاتلي الجيش الإسرائيلي الى اكتابا لاعتقال مطلوب".

وأشار البيان إلى أنه :"خلال النشاط بدأ تبادل إطلاق نار بين المسلحين وقوات الأمن والمستعربين أسفرت عن مقتل المسلحين الثلاثة الذين حاولوا الفرار" وافيد أن القوات اعتقلت المطلوب الذي اصيب برصاص القوات الإسرائيلية حين حاول الفرار وتم مصادرة بندقية "ام-16" واضاف البيان أنه "عند خروج القوات من المكان تواصل تبادل إطلاق النار اصيب خلالها مسلحين ونقل المطلوب الى تحقيقات الشاباك".