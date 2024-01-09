تحركات دبلوماسية في لبنان مع وصول بيربوك بيروت وترقب حول جدوى زيارة هوكشتين

قدمت صحيفة الأخبار اللبنانية الثلاثاء قراءة لنبأ وصول مستشار الرئيس الأمريكي عاموس هوكشتين على خلفية عدم تبدل موقف حزب الله من التصعيد في الجنوب اللبناني وشمال إسرائيل وتأكيده على أن أي تسوية ستكون مرهونة بوقف الحرب في غزة.

وقالت الصحيفة إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أخبر قناة «الحرة»، أمس، أن مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة عاموس هوكشتين سيصل إلى بيروت خلال هذا الأسبوع، فيما من المتوقع وصول وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى لبنان اليوم. كما أشارت "الأخبار" إلى إحاطتها عبر مصادر مطلعة بأن "هوكشتين سيستبق زيارته بلقاء مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في إحدى العواصم الأوروبية"، كاشفة أن "التواصل الهاتفي بينهما قائم، وسبق أن التقيا قبل مدة في دبي".

كما تتطرق صحيفة الأخبار إلى ما تخفيه زيارة هوكشتين للبنان على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "الحرب لم تقترب من نهايتها لا في غزة ولا على الحدود الشمالية" ووسط المعرفة بالنصيحة التي قدمت للمبعوث الأمريكي بعدم القيام بأي زيارة طالما لم تتوافر ظروف الحل، وفق الصحيفة.

وتشير الصحيفة إلى أن لبنان سيسلم هوكشتين جملة مطالب يتصدرها حسم لبنانية النقطة B1 في رأس الناقورة وهو ما يترتب عليه تعديل السيادة على شريط الطفافات البحرية قبالة الساحل اللبناني ومن بعده ساحل شمال إسرائيل. كما يشترط لبنان استعادة سيطرته على نفق الناقورة بالكامل واحترام عدم خرق الخط الأزرق إن برًا أو بحرًا أو جوًا.

وتتضمن الشروط تثبيت لبنانية النقاط البرية المتنازع عليها على طول الخط الأزرق الممتدّ من الناقورة حتى الغجر. في المقابل حمل هوكشتين الوسطاء رسالة مفادها بأن مهمته لا تشمل مزارع شبعا ولا تتعدى الخط الأزرق.