بعد وصوله إلى إسرائيل: بلينكن يتحدث عن ضرورة السماح لسكان غزة بالعودة إلى منازلهم شمال القطاع

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل يوم الاثنين بعد جولة شرق أوسطية التقى خلالها القادة العرب في إطار الجهود المبذولة لوقف تصعيد الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة. وينتظر بلينكن الثلاثاء جدول أعمال محمل باللقاءات ومن المقرر أن يطلع المسؤولين الإسرائيليين على محادثاته مع الشركاء العرب الذين شددوا على أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدى وصوله، أكد بلينكن على ضرورة سماح إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين النازحين في غزة بالعودة إلى منازلهم. وشدد على ضرورة حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية للمتضررين من النزاع.

ومع ذلك، أشار القادة الإسرائيليون إلى موقف مشروط بشأن السماح بعودة النازحين الفلسطينيين. وأشاروا إلى أن مثل هذه الخطوة ستعتمد على استعداد حماس لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، مما يضع عقبة محتملة في طريق السماح لسكان غزة بالعودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من القطاع.

وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إنه "من الضروري بذل المزيد لحماية المدنيين وبذل المزيد للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى أيدي من يحتاجون إليها".

Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

ويحث المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والزعماء العرب، إسرائيل على وقف تصعيد هجومها ضد حماس. وقد اشتدت هذه الضغوط مع ظهور دعوات إلى خفض الأعمال العدائية للتخفيف من الوضع الإنساني المتردي وتمهيد الطريق أمام المفاوضات الدبلوماسية.

ولا يزال الصراع مستمرا، حيث تشارك القوات الإسرائيلية في عمليات مكثفة تستهدف مقاتلي حماس في مناطق مختلفة من غزة. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحويل التركيز نحو أساليب أكثر استهدافًا، لم يكن هناك أي توقف في الاشتباكات المستمرة.

وامتدت جهود بلينكن الدبلوماسية إلى ما هو أبعد من إسرائيل، حيث عقدت محادثات في عدة دول في المنطقة.