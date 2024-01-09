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  • تقرير: رئيس السلطة الفلسطينية ينظر في إمكانية إجراء تغييرات هيكلية تماشيا مع مطالب 'اليوم التالي' للحرب

تقرير: رئيس السلطة الفلسطينية ينظر في إمكانية إجراء تغييرات هيكلية تماشيا مع مطالب 'اليوم التالي' للحرب

عقبت مصادر رفيعة في رام الله بالقول "فقط بعد أن نسمع ما يقترحه بلينكن، وكذلك فيما يتعلق بدور السلطة الفلسطينية في اليوم التالي للحرب، سنتخذ قرارات بشأن تغييرات الموظفين في الحكومة الفلسطينية"

i24NEWS
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الرئيس الأمريكي جو بايدن (يسار) ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتحدثان بعد تصريحاتهما لوسائل الإعلام في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.
الرئيس الأمريكي جو بايدن (يسار) ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتحدثان بعد تصريحاتهما لوسائل الإعلام في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.MANDEL NGAN / AFP

جاء في تقرير لهيئة البث الرسمية كان أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يدرس إمكانية إجراء تغييرات بحيث يستبدل شخصيات في الحكومة الفلسطينية بأخرى استعداداً لليوم التالي للحرب، في محاولة لكي يثبت للمجتمع الدولي أنه مستعد لإجراء إصلاحات كبيرة.

وبحسب التقرير، تم اقتراح تعيين محمد مصطفى، الخبير الاقتصادي الذي يشغل منصب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، بديلا لئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.

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وعقبت مصادر رفيعة في رام الله على النشر بالقول "فقط بعد أن نسمع ما يقترحه بلينكن ونتائج المحادثة معه، وكذلك فيما يتعلق بدور السلطة الفلسطينية في اليوم التالي للحرب، سنتخذ قرارات بشأن تغييرات الموظفين في الحكومة الفلسطينية". 

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