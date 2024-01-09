الإعلان عن تحسن بصحة نجم "فوضى" ومنتج العمل يقول: "حين أكبر أريد أيضًا أن أكون عيدان عميدي"

أعلن الإعلامي ومبدع مسلسل "فوضى" آفي يسسخاروف، اليوم (الثلاثاء)، عن تحسن طرأ على حالة الممثل والمغني عيدان عميدي. وكتب يسسخاروف على تويتر: "في مثل هذا اليوم الرهيب، هناك قطرة ضوء. لقد استيقظ عيدان واستجابته جيدة ووصفت حالته بالمعتدلة. ويجب أن أقول إنه في يوم من الأيام عندما أكبر أريد أيضًا أن أكون عيدان عميدي".

عميدي وهو جندي احتياط تعرض لإصابة خطيرة أمس خلال القتال في قطاع غزة.