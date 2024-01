بعد مقتل وسام الطويل: مقتل علي حسين قائد وحدة الطائرات المسيرة في حزب الله بضربة جوية جنوب لبنان

قتل القيادي في حزب الله علي حسين قائد منطقة جنوب لبنان وقائد وحدة الطائرات المسيرة في حزب الله بعد استهدافة بمنطقة خربة سلم جنوب لبنان، وفي غضون ذلك أعلن حزب الله مقتل العنصر 157 خلال الحرب.

