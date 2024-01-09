بعد مقتل وسام الطويل: مقتل علي حسين قائد وحدة الطائرات المسيرة في حزب الله بضربة جوية جنوب لبنان

قتل القيادي في حزب الله علي حسين قائد منطقة جنوب لبنان وقائد وحدة الطائرات المسيرة في حزب الله بعد استهدافة بمنطقة خربة سلم جنوب لبنان، وفي غضون ذلك أعلن حزب الله مقتل العنصر 157 خلال الحرب.

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وقاد علي حسين عشرات الأنشطة العسكرية باستخدام طائرات مسيرة متفجرة وكان المسؤول عن تطوير نطام الطائرات المسيرة الانتحارية التابع لحزب الله. وكان مسؤولا عن الهجمة ضد القاعدة العسكرية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي والواقعة على جبل ميرون شمال إسرائيل بوقت سابق اليوم. ووفقا لتقارير لبنانية عرف حسين كأحد أهم قادة التشكيلات التي تقاتل في منطقة إدلب السورية.

وعلى صعيد متصل أفادت تقارير لبنانية بأن سيارة تعرضت لهجوم قرب تشييع القائد السابق لقوة الرضوان وسام الطويل الذي قتل أمس في غارة منسوبة لإسرائيل. وأدت الضربة لقتيل وعدة إصابات وفقا لتقارير لبنانية.