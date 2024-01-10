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القوات الأميركية والبريطانية تصد أكبر هجوم للحوثيين في البحر الأحمر

وأضافت القيادة أن هذا الهجوم هو الـ 26 للحوثيين على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

i24NEWS
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السفن الأمريكية في البحر الأحمر
السفن الأمريكية في البحر الأحمرMass Communications Spc. 2nd Class Moises Sandoval/U.S. Navy via AP

أفادت القيادة المركزية الأميركية، أمس الثلاثاء، أن الحوثيون قاموا بـ"هجوم معقد" بمسيرات إيرانية الصنع إيرانية، وصواريخ كروز مضادة للسفن، وصاروخ باليستي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن إلى الجنوب البحر الأحمر.

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وقالت القيادة المركز الأميركية، في بيان، إنه تم "إسقاط 18 مسيرة من طراز OWA، وصاروخين كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي واحد مضاد للسفن من خلال جهد مشترك لطائرات F/A-18 من يو إس إس دوايت دي أيزنهاور (CVN 69)، ويو إس إس غرافلي (DDG 107)، ويو إس إس لابون (DDG 58)، ويو إس إس ميسون (DDG 87)، والمملكة المتحدة عبر HMS Diamond (D34)".

وأضافت القيادة أن هذا الهجوم هو الـ 26 للحوثيين على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

https://twitter.com/i/web/status/1744898491917492690

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وأكد الجيش الأميركي أن الهجوم استهدف الممرات الملاحية الدولية التي تعبرها عشرات السفن التجارية.

وكانت قد أصدرت 14 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة، في الثالث من يناير/كانون الثاني، بيانا مشتركا جاء فيه أن "الحوثيين سيتحملون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح أو الاقتصاد العالمي أو التدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة".

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