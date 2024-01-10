تقرير: جاسوس هولندي هو من ركب فيروس ستوكسنت في منشأة نظنز الايرانية النووية

كشفت صحيفة "فولكس كرانت" الهولندية، في تقرير لها، إن المسؤول عن نقل فيروس ستوكسنت في موقع "نطنز" النووي الإيراني عام 2008 كان شخصًا تابعًا لجهاز التجسس الهولندي، وذكرت أن مهندسا اسمه إريك فان سابين والذي ادخل الفيروس الى المنشأة الايرانية.

وذكرت الصحيفة ان سابين الذي عمل لصالح المخابرات الهولندية نجح عام 2007 من التسلل الى الموقع النووي وتركيب الفيروس. ويضيف تقرير الصحيفة تفاصيل جديدة الى التي نشرت في الماضي ونسبت هجوم ستوكسنت الى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن العملية استغرقت سنوات وتكلفتها بلغت أكثر من مليار دولار. وذكرت أنه على ما يبدو فان سابين أدخل الفيروس الى مضخة المياه في المنشأة.

استغرق التحقيق الذي نشرته الصحيفة عامين وشمل محادثات مع 43 مصدر، بينها 19 موظفا من وكالتي تجسس هولنديتين الاولى AIVD -جهاز الأمن العام والمخابرات، و MIVD- جهاز الأمن والمخابرات العسكرية.

وبحسب التقرير، فإن الحكومة في هولندا وجهات أخرى في البلاد لم يكونوا على علم بالعملية، باستثناء وكالات الاستخبارات. ونقل عن أحد المحاورين قوله إن المخابرات الأمريكية استغلتهم، وأنهم حتى في هولندا لم يعرفوا أن هذه كانت محاولة لتعطيل البرنامج النووي الإيراني

ووصفت المقالة الاستقصائية فان سابين بأن "مغامر لا يعرف الخوف"، عمل في دبي في شركة نقل وكان متزوجا من ايرانية، ووفقا للتحقيق تعرض بعد العملية لضغوطات كبيرة وأراد مغادرة ايران. وقالت والدته بعد 15 عاما "كنا جميعا نظن أن الأمر غريب للغاية" ووفقا للصحيفة قالت زوجته بأنه "كان منزعجا للغاية وأصر على أن نغادر فورا".

وكشف عام 2019 أن جاسوسا تابعا لجهاز الأمن العام والمخابرات الهولندية AIVD لعب دورا حاسما في تركيب فيروس ستوكسنت الى المنشأة النووية الايرانية، لكن لم تكشف هويته.

بعد أسبوعين من مغادرته الغامضة لإيران، توفي فان سابين في حادث غامض بنفس القدر في الشارقة - ثالث أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في 16 يناير/كانون الثاني 2009، حيث كان يقود دراجته النارية التي انقلبت به.