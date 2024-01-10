الولايات المتحدة تمدد سرا عقد تواجدها بقاعدة العديد الجوية في قطر

مددت الولايات المتحدة سرا عقد تواجدها في قاعدة العديد الجوية في قطر لمدة عشر سنوات إضافية، ويشير تمديد العقد بدون اي نشر إلى الثقة التي تضعها واشنطن في قطر، التي تلعب حاليا دورا مركزيا في المفاوضات بشأن صفقة للإفراج عن مواطنين أمريكيين في غزة وفي فنزويلا، جاء هذا وفقا لما أوردته شبكة "سي ان ان".

Olivier Douliery/Pool Photo via AP

وتقع قاعدة العديد الجوية جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة، ويخدم بها نحو 10 آلاف جندي أمريكي ويتواجد بها أيضا وحدات من سلاح الجو الملكي البريطاني والقوات الجوية القطرية، وهي أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط. وكانت بمثابة قاعدة للعمليات الجوية في أفغانستان وإيران وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط.

أصبحت قاعدة العديد منذ عام 2003 القاعدة الرئيسية للقيادة المركزية الأمريكية- سنتكوم، وتخصص الحكومة القطرية مليارات الدولارات لرعاية الأفراد العسكريين الذين يخدمون في القاعدة.