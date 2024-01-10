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الولايات المتحدة تمدد سرا عقد تواجدها بقاعدة العديد الجوية في قطر

وتعتبر القاعدة الجوية هي القاعدة الرئيسية للقيادة المركزية الأمريكية -سنتكوم في الشرق الأوسط

i24NEWS
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طائرات عسكرية أمريكية ومرافق دعم تظهر في قاعدة العديد الجوية خارج الدوحة، قطر، 17 مارس 2002.
طائرات عسكرية أمريكية ومرافق دعم تظهر في قاعدة العديد الجوية خارج الدوحة، قطر، 17 مارس 2002.AP Photo/J. Scott Applewhite, File

مددت الولايات المتحدة سرا عقد تواجدها في قاعدة العديد الجوية في قطر لمدة عشر سنوات إضافية، ويشير تمديد العقد بدون اي نشر إلى الثقة التي تضعها واشنطن في قطر، التي تلعب حاليا دورا مركزيا في المفاوضات بشأن صفقة للإفراج عن مواطنين أمريكيين في غزة وفي فنزويلا، جاء هذا وفقا لما أوردته شبكة "سي ان ان". 

Olivier Douliery/Pool Photo via AP
منظر عام يظهر طائرات القوات الجوية الأمريكية من طراز C-17 جلوب ماستر في قاعدة العديد الجوية التي تؤوي الأفغان الذين تم إجلاؤهم، في الدوحة، قطر، الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021Olivier Douliery/Pool Photo via AP

وتقع قاعدة العديد الجوية جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة، ويخدم بها نحو 10 آلاف جندي أمريكي ويتواجد بها أيضا وحدات من سلاح الجو الملكي البريطاني والقوات الجوية القطرية، وهي أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط. وكانت بمثابة قاعدة للعمليات الجوية في أفغانستان وإيران وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط. 

أصبحت قاعدة العديد منذ عام 2003 القاعدة الرئيسية للقيادة المركزية الأمريكية- سنتكوم، وتخصص الحكومة القطرية مليارات الدولارات لرعاية الأفراد العسكريين الذين يخدمون في القاعدة. 

 

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