English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • تقرير: الخارجية الأمريكية تعتبر لقاء بلينكن عباس مثمرا وعباس يخرج منه محبطا

تقرير: الخارجية الأمريكية تعتبر لقاء بلينكن عباس مثمرا وعباس يخرج منه محبطا

عرض الرئيس الفلسطيني على ضيفه جملة من المطالب دون أن ينجح بإقناعه من بينها ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة بشكل فوري والسماح بإدخال المساعدات للسكان وفتح المعابر الحدودية مع غزة وفق التقرير

i24NEWS
دقيقة 6
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يسار، يلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يمين، في رام الله بالضفة الغربية، الأربعاء، 10 يناير، 2024.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يسار، يلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يمين، في رام الله بالضفة الغربية، الأربعاء، 10 يناير، 2024.Jaafar Ashtiyeh/Pool Photo via AP

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لصحيفة العربي الجديد عن أن اللقاء بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم في رام الله اتسم بكثير من التوتر وعدم الاتفاق لا سيما بملف مصير غزة حيث أكد عباس أنه ليس على استعداد للنظر في الأمر إلا بعد توقف العدوان الإسرائيلي، وفق تعبيره.

Video poster

وكان الرئيس الفلسطيني قد عرض على ضيفه جملة من المطالب دون أن ينجح بإقناعه ومن بينها ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة بشكل فوري والسماح بإدخال المساعدات للسكان وفتح المعابر الحدودية مع غزة والإفراج عن أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل على خلفية إصرارها باقتطاع المبالغ التي تخص حماس في غزة. كما تطرق عباس إلى التصريحات الصادرة عن بعض الوزراء الإسرائيليين الذين دعوا إلى تهجير الفلسطينيين من غزة معتبرا إياها بالخطيرة. 

وأكد بلينكن لعباس في المقابل دعم الولايات المتحدة لتدابير ملموسة لإقامة دولة فلسطينية. كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن أجرى مشاورات مثمرة مع رئيس السلطة الفلسطينية حول الإصلاحات الإدارية المطلوب إجراؤها.

بلينكن وصل إلى إسرائيل الثلاثاء والتقى بكبار المسؤولين حيث نقل عن بنيامين نتنياهو تأكيداته بأن إسرائيل لن تشجع الهجرة الطوعية لسكان غزة. كما أكد بلينكن على ضرورة سماح إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين النازحين في غزة بالعودة إلى منازلهم. وشدد على ضرورة حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية للمتضررين من النزاع وهي رسائل يطالب بها الرأي العام الأمريكي الرئيس بايدن

تلقت هذه المقالة 0 تعليق