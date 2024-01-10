تقرير: الخارجية الأمريكية تعتبر لقاء بلينكن عباس مثمرا وعباس يخرج منه محبطا

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لصحيفة العربي الجديد عن أن اللقاء بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم في رام الله اتسم بكثير من التوتر وعدم الاتفاق لا سيما بملف مصير غزة حيث أكد عباس أنه ليس على استعداد للنظر في الأمر إلا بعد توقف العدوان الإسرائيلي، وفق تعبيره.

وكان الرئيس الفلسطيني قد عرض على ضيفه جملة من المطالب دون أن ينجح بإقناعه ومن بينها ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة بشكل فوري والسماح بإدخال المساعدات للسكان وفتح المعابر الحدودية مع غزة والإفراج عن أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل على خلفية إصرارها باقتطاع المبالغ التي تخص حماس في غزة. كما تطرق عباس إلى التصريحات الصادرة عن بعض الوزراء الإسرائيليين الذين دعوا إلى تهجير الفلسطينيين من غزة معتبرا إياها بالخطيرة.

وأكد بلينكن لعباس في المقابل دعم الولايات المتحدة لتدابير ملموسة لإقامة دولة فلسطينية. كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن أجرى مشاورات مثمرة مع رئيس السلطة الفلسطينية حول الإصلاحات الإدارية المطلوب إجراؤها.

بلينكن وصل إلى إسرائيل الثلاثاء والتقى بكبار المسؤولين حيث نقل عن بنيامين نتنياهو تأكيداته بأن إسرائيل لن تشجع الهجرة الطوعية لسكان غزة. كما أكد بلينكن على ضرورة سماح إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين النازحين في غزة بالعودة إلى منازلهم. وشدد على ضرورة حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية للمتضررين من النزاع وهي رسائل يطالب بها الرأي العام الأمريكي الرئيس بايدن.