تقرير: اعتراض طائرة مسلحة بدون طيار فوق قاعدة أمريكية في العراق

قال مصدران أمنيان لرويترز إن أنظمة دفاعية أسقطت اليوم الأربعاء طائرة مسلحة بدون طيار فوق مطار أربيل في شمال العراق.

وتتمركز القوات الأمريكية وقوات دولية أخرى في مطار أربيل.

وبحسب رويترز نقلا عن المصادر، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت هناك إصابات أو أضرار في البنية التحتية نتيجة الحادث.

يتبع