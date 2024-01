لبنان يعرض خطة لوقف الاشتباكات مع إسرائيل تخلو من أي ذكر لحزب الله

اقترح لبنان يوم الأربعاء على الأمم المتحدة خريطة طريق تسعى إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 الموقع لحل حرب لبنان عام 2006 وسط اشتباكات مكثفة بين إسرائيل وحزب الله. ومع ذلك، فإن الخطة المقترحة لا تشير إلى هذا الأخير، الأمر الذي يشكك في واقعية الاقتراح.

تضع خارطة الطريق اللمسات النهائية على الاتفاق بشأن جميع النقاط الحدودية الـ 13 المتنازع عليها وتقترح ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل كما أكدت اتفاقية الهدنة الموقعة في عام 1949.