لبنان يعرض خطة لوقف الاشتباكات مع إسرائيل تخلو من أي ذكر لحزب الله

اقترح لبنان يوم الأربعاء على الأمم المتحدة خريطة طريق تسعى إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 الموقع لحل حرب لبنان عام 2006 وسط اشتباكات مكثفة بين إسرائيل وحزب الله. ومع ذلك، فإن الخطة المقترحة لا تشير إلى هذا الأخير، الأمر الذي يشكك في واقعية الاقتراح.

تضع خارطة الطريق اللمسات النهائية على الاتفاق بشأن جميع النقاط الحدودية الـ 13 المتنازع عليها وتقترح ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل كما أكدت اتفاقية الهدنة الموقعة في عام 1949.

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بالإضافة إلى ذلك، طلب لبنان من الأمم المتحدة تقديم الدعم للقوات المسلحة اللبنانية من خلال بعثة حفظ السلام التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNFIL)، بهدف تعزيز قواتها جنوب نهر الليطاني.

وتطالب خارطة الطريق إسرائيل بالانسحاب إلى الحدود الدولية المتفق عليها، بدءا من النقطة B1 في منطقة رأس الناقورة وحتى أطراف ماري، بما في ذلك جزء موسع من بلدة الغجر.

Ayal Margolin/Flash90

علاوة على ذلك، سيكون على إسرائيل أن تنسحب بشكل كامل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا. ومن المقرر أن يترك ترسيم الحدود النهائي للبنان وسوريا، وفقا للخطة التي اقترحها لبنان.

وشهد الأربعاء استمرار المناوشات بين القوات الإسرائيلية وحزب الله. ووفقا للمزاعم فقد سقطت ثلاثة صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية في مناطق مفتوحة بشمال إسرائيل.

وفي اليوم نفسه، أعلنت إسرائيل عن ضرب مقر عمليات حزب الله في جنوب لبنان. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل قائد كبير في حزب الله.