هذه المنظومة الدفاعية الهندية التي تدرس مصر شرائها

تدرس مصر شراء منظومة دفاعية جوية هندية متنقلة تعتمد على صواريخ "اكاش" متوسطة المدى. ووفقا لموقع armyrecognition الذي أورد الخبر بأن هذه المنظومة طورتها منظمة الأبحاث والتطوير الهندية DRDO وتنتجها Bharat Dynamics Limited.

https://twitter.com/i/web/status/1736357402109227102 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وشدد التقرير على أن العلاقات الأمنية بين مصر والهند قوية وتشمل بيع معدات عسكرية، تدريبات وبيع معرفة تقنية. ويشارك البلدان في بعض الأحيان في مناورات عسكرية مشتركة وزيارات للموانئ تقوم بها قواتهما البحرية والجوية.

وذكر التقرير أن "الاهتمام المصري يأتي في الفترة التي فيها الهند تدفع بصورة فعالة تصديرها العسكري الى دول العالم، حيث وصلت الصادرات الدفاعية إلى ذروة بلغت حوالي 2.2 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023".

يمكن لنظام صواريخ أكاش الاشتباك مع الطائرات على مسافة تصل إلى 45 كم (28 ميل) ولديه القدرة على تحييد الأهداف الجوية مثل الطائرات المقاتلة وصواريخ كروز وصواريخ جو-أرض والصواريخ الباليستية. وهو في الخدمة التشغيلية مع القوات الجوية الهندية. الجيش والقوات الجوية.