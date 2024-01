هذه المنظومة الدفاعية الهندية التي تدرس مصر شرائها

تدرس مصر شراء منظومة دفاعية جوية هندية متنقلة تعتمد على صواريخ "اكاش" متوسطة المدى. ووفقا لموقع armyrecognition الذي أورد الخبر بأن هذه المنظومة طورتها منظمة الأبحاث والتطوير الهندية DRDO وتنتجها Bharat Dynamics Limited.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .