إيران: "لقد استولينا على ناقلة أمريكية كانت قد استولت على شحنة نفط تابعة لنا بتوجيه من واشنطن"

قالت البحرية الإيرانية، اليوم الخميس، إن ناقلة النفط الأميركية المحتجزة استولت على شحنة نفط تابعة لإيران بتوجيه من واشنطن.

قالت وكالة "تسنيم" للأنباء إن طهران احتجزت ناقلة نفط خام أميركية في خليج عمان بموجب أمر قضائي. كما أعلنت البحرية الإيرانية أنها صادرت ناقلة نفط قبالة سواحل عمان، بحسب ما نقل عنها الإعلام الرسمي.

وأفادت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أن مسلحين ملثمين صعدوا على متن ناقلة نفط قبالة سواحل عمان اليوم (الخميس) وهي الآن في طريقها إلى إيران. وقالت الوكالة أن السفينة نفسها كانت محور الصراع بين الولايات المتحدة وإيران العام الماضي، في الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" أنه في وقت الاستيلاء على السفينة، التي يزعمون أنها أمريكية، كان على متنها طاقم مكون من 19 فردًا، وأن عملية الاستيلاء تمت بأمر قانوني.

وقالت شركتا الأمن الخاصتان "آمبري" و"نبتون" إن الملثمين صعدوا على متن الناقلة "سانت نيكولاس" التي سيطرت عليها القوات الأمريكية قبل أشهر لأنها كانت تنقل النفط الإيراني، وكانت تبحر تحت علم جزر مارشال الواقعة قبالة سواحل مدينة صحار العمانية. وذلك عندما تم إيقاف نظام التتبع الخاص بها وتوجهت إلى مدينة بندر الجاسك. وقالت الشركة المشغلة للسفينة Empire Navigation أنها فقدت الاتصال بالسفينة في ساعات الصباح وأنها كانت تحمل نفطا جاء من العراق وكان في طريقه إلى تركيا. كما حدّثت الشركة قائلة: "نحن نعمل على خطة الطوارئ، وأبلغنا الجهة المختصة"

وينضم هذا الحادث إلى التصعيد المتزايد في البحر الأحمر، حيث واصل الحوثيون المدعومين من إيران مهاجمة السفن التجارية منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وسبق أن أعلن الحوثيون اليمنيون أنهم سيواصلون مهاجمة السفن المتجهة إلى إسرائيل، طالما استمر القتال في القطاع. وقد صرحت الولايات المتحدة وبريطانيا بالفعل أنه إذا استمرتا في التدخل في الشحن في المنطقة، فسوف تردان بقوة تجاه أهداف الحوثيين.

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي زار إسرائيل ودول المنطقة، إن هجمات الحوثيين في اليمن ومحاولتهم فرض حصار بحري على إسرائيل تمولها وتدعمها إيران. وأضاف أن "الهجمات في البحر الأحمر تتم بمساعدة ودعم إيراني، ومن الواضح أن هذا الدعم الذي تقدمه طهران للحوثيين يجب أن يتوقف".