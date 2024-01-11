تقرير: الحرس الثوري أقام تدريبات بحرية للحوثيين شمال إيران

أفادت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن "عشرات من عناصر جماعة الحوثي تلقوا تدريباً بحرياً على يد قوات الحرس الثوري، قبل 4 سنوات في أكاديمية بحرية للقوات الخاصة، شمال إيران"، مشيرة نقلاً عن مصادر إيرانية إلى أن "200 عنصر من جماعة الحوثي سافروا إلى میناء زيبا كنار الساحلي، قبالة بحر قزوين (330 كيلومتراً شمال طهران)، لتلقي تدريبات في أكاديمية العلوم والتكنولوجيا البحرية، التابعة لالحرس الثوري".

وخصصت الأكاديمية قسماً لعقد دورة تدريبية لمدة 6 أشهر للمرتزقة الأجانب، بما في ذلك جماعة الحوثي، تحت قيادة «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

وبحسب مصادر «ديلي تلغراف»، انطلقت الدورة الأولى للحوثيين بمجال العلوم والتكنولوجيا البحرية في يناير (كانون الثاني) 2020.وجرى إيواء الحوثيين بشكل منفصل عن الطلاب الآخرين، الذين مُنعوا من التفاعل معهم لمنع تسرب معلومات استخبارية.