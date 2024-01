15 قاضيا من بينهم مغربي للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بخصوص"الإبادة الجماعية" في غزة

سيكون القاضي والدبلوماسي المغربي السابق، محمد بنونة، واحدا من بين 15 قاضيا، سيُلقى على عاتقهم الحسم في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولي في لاهاي، في قضية "الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين"، والتي انطلقت أطوارها، اليوم الخميس، ومن المنتظر أن يتم الحسم فيها بشكل استعجالي خلال أسابيع.

وتضم المحكمة أيضا قاضيين من الدول العربية، ويتعلق الأمر باللبناني نواف سلام، والصومالي عبد القوي أحمد يوسف، إلى جانب القاضي الفرنسي من أصول مصرية روني أبراهام، ومن إفريقيا تضم الهيئة أيضا القاضية جوليا سابوتيندا من أوغندا

وضمن قائمة القضاة نجد أيضا نائب رئيسة المحكمة هو كيريل جيفورجيان من روسيا، وشو هينجين من الصين، وجي إيواساوا من اليابان، وجورج نولتي من ألمانيا، وهيلاري تشارلز وورث من أستراليا، وديلفير بانداري من الهند، وليوناردو نيمير كالديرا برانت من البرازيل، وبيتر تومكا من سلوفاكيا، وباتريك ليبتون روبنسون من جامايكا.

وإلى جانب بنونة تتكون الهيئة القضائية من 15 قاضيا آخرين، إلى جانب قاض عن كل طرف من طرفي النزاع، أي جنوب إفريقيا وإسرائيل، وتترأس المحكمة القاضية الأمريكية جوان دوناهيو، المستشارة السابقة للبيت الأبيض في قضايا القانون الدولي، خلال ولايتي الرئيسين بيل كلينتون وباراك أوباما.

وبالرجوع إلى قائمة القضاة الحاليين لمحكمة العدل الدولية، يبرز اسم محمد بنونة، وهو دبلوماسي سابق من مواليد مدينة مراكش في 29 أبريل/نيسان من عام 1943، كان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة ما بين 2001 و2006، كما أن لديه مسار طويل في مجال القانون الدولي وسلك القضاء داخل المحاكم الدولية.

وكان بنونة قاضيا قاضيا بمحكمة العدل الدولية للنظر في النزاع الحدودي بين البنين والنيجر، خلال الفترة ما بين 2002 و2005، كما كان أحد أعضاء الهيئة القضائية بالمحكمة الجنائية الدولية المكلفة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا، خلال الفترة ما بين 1998 و2001، وفي فبراير من عام 2006 انتُخب لأول مرة عضوا في محكمة العدل الدولية.

وأعيد انتخاب بنونة في المنصب ذاته في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2014 لولاية من 9 سنوات بدأت في العام الموالي وتنتهي خلال العام الجاري، ما يعني أنه يناقش واحدة من أهم القضايا خلال السنة الأخيرة من ولايته، في ملف تتجه إليه أنظار العالم، ويتعلق الأمر باتهام إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.